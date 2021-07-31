兩教練陪伴扶持 場內督師場外打點

「定海神針」Rick越洋陪訓練

Rick自何詩蓓負笈美國密歇根大學，至徒弟畢業留美為東奧埋首苦練，在學校泳隊並肩作戰6年。他上月從美國赴港隔離，再在開賽前到東京協助備戰。周三摘下200米自由泳銀牌時，何詩蓓把教練形容為定海神針：「訓練時可做的都做了，他在比賽時會不斷對我說要相信自己，最記得是他一句『這個50米泳池，你游了無數次，對手也遇過數遍，現在只需要上場發揮』。他了解我的訓練有多苦，看到他就會有信心。」

前港將黃鍇威 熟悉泳手需要

場內訓練與比賽有Rick化作軍師，場外照顧一切的則有前港將黃鍇威。有「香港蝶王」之稱的他曾手握多個香港蝶泳及自由泳紀錄，退役後轉型教練續為港隊效力，今屆首以教練身分隨隊征奧。32歲的他是港將出身，對泳手比賽時的需要瞭若指掌，有時眼見傳媒忘形地問個不停，就會「挺身而出」叫停訪問，把運動員拉走放鬆休息。何詩蓓昨日奪銀後，這個教練化身攝影發燒友頭頂漁夫帽，一同走到賽後記者會時身後有背囊，兩肩還掛上兩部相機，把握機會為港將留下歷史一刻。