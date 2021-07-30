終點判讀與時競賽 港產技術員東奧負重責

當跑手相繼衝過終點，仍在喘氣之際，成績已出現在賽場屏幕和直播畫面。要盡快判定成績，正是終點攝影團隊的職責，對他們而言，衝線一刻才是爭分奪秒的開端。任國際終點攝影裁判逾10年的張麗程（Annie），於東奧以技術工作人員身份出征，協助國際田聯裁判負責此崗位。

人手「拉線」 開賽5日前籌備

終點攝影其中一個步驟是「拉線」，即在電腦畫線判定每個選手的衝線時間，過程全人手操作，「線」的準確度足以影響成績和紀錄。如Annie所言，成績愈精準，籌備工夫愈費時，終點攝影技術員需在開賽前5天到埗，設置所有器材及反覆測試，確保終點攝影機均對準終點線，令成績誤差不能多於0.001秒，亦把握選手在比賽埸地練習起跑的時段預演整個流程。

10秒「上板」不容出錯 「壓力最難頂」

在全球矚目的奧運舞台，求準亦求快，Annie透露奧運一項不明文規定，要求衝線後10秒內將成績「上板」，加上全球關注成績不容出錯，Annie直言壓力沉重：「我們和運動員一樣與時間競賽，這壓力最難頂。每天極繃緊，往往到最後一日比賽結束，整個人散哂。」

最辛苦的一次正是上屆奧運，技術員每天賽前兩小時調校器材，完賽後需待半小時上訴期結束，才算完成當天工作。由於奧運田徑分早晚兩節，意味她每天由清早6時忙到凌晨，加上當時獲安排住在離田徑場一小時車程的地方，連同殘奧共21天賽事過後，再經歷廿多小時機程才返港，事隔5年她仍感嘆「攰到人都癲」，但表示極具滿足感。