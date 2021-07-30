美新星蘇妮珊膺體操女王圓夢

老撾移民後裔 曾因疫情萌去意

年僅18歲、首度代表美國出戰奧運的蘇妮珊，在跳馬、平衡木及自由體操3項分別獲得14.6、13.833及13.7分，加上在其強項高低槓取得全場最高的15.3分，最終總分為57.433分，僅以0.135分之差，力壓巴西的安德拉迪（Rebec Andrade）摘金而歸，至於代表俄羅斯奧委會的美妮高娃（Angelina Melnikova）則以57.199分獲得銅牌。

值得一提的是，蘇妮珊父母皆為老撾苗族人，二人幼時已由老撾移居美國。蘇妮珊賽後難掩喜悅之情，表示至今仍難以相信自己是金牌得主：「真是太瘋狂了，就像置身在虛擬世界般。過去兩年疫情肆虐，我甚至有想過退出國家隊，今卻在奧運贏得金牌。」

美兩飛魚齊添金 新水怪積素破紀錄封王

除女子體操外，美國軍團昨在強項游泳亦收復日前失地，贏得2金而回。與蘇妮珊一樣，同是首次征戰奧運賽事的羅拔芬基（Robert Finke），昨在男子800米自由式決賽游出7分41.87秒，擊敗緊隨其後的意大利及烏克蘭選手折桂。

「新水怪」積素就在強項男子100米自由泳決賽，游出破奧運紀錄的47.02秒力壓群雄。美國至今共累積14面金牌，僅以1金之差屈居中國及東道主日本，位列獎牌榜季席。