中國破美壟斷 「200自」接力破世績封后 蝶后張雨霏日內兩折桂 男女乒單打包辦冠亞

無論男、女子任何一項接力，國家隊均未嘗於奧運稱霸，如今終在東奧這個爆冷溫牀，實現零的突破。其中在女子4×200自，此賽項從1996年入奧開始，過去6屆有5次由花旗女將封后。上屆屈居梗頸四的國家隊，這次由剛於個人200自得殿軍的楊浚瑄打頭陣，一路領放率先交棒。她賽後說：「主要還是看到張雨霏200蝶奪冠，特別開心，有促進作用。」

臨時拉伕戰接力 笑稱不游自由泳

接着湯慕涵雖遭澳洲名將愛瑪麥姬安爬頭，卻反被逼出小宇宙，最後50米重奪領先，3分49.37秒觸池已開始快過原本世績的分段時間。她表示：「主要是第一棒游得太好了，我都沒吃到浪，後面愈來愈放鬆。」第三棒的張雨霏同樣受到澳洲隊挑戰，但重演末段發力的好戲，並繼續勝過舊世績。

輪到結尾的李冰潔，守住金牌優勢，也守住世界紀錄，7分40.33秒比舊世績快1.17秒，亦順利以0.4秒之差，擊敗後來居上壓過澳洲摘銀的美國。事實上，這個組合可謂臨時拉伕，張雨霏是在早上準備200蝶時，才被告知需要加入，賽後更搞笑謂：「哪（跟她們）游過呀，我都不游自由泳的！」

主項200蝶吐烏氣寫奧運紀錄

張雨霏於主項蝶泳，今屆先在100米僅負0.05秒得銀，200米則由5年前里約熱內盧得第6名，一下子躍登頒獎台最高一級，以2分3.86秒的奧運紀錄時間，輕取2名美國代表，繼2008年的劉子歌及12年的焦劉洋後，為國家隊傳承。這個23歲江蘇姑娘不諱言：「一方面覺得很有信心，一方面怕出現100米那情况，太可怕了。然後教練說了很多話，我只記住一句，『這是你的舞台，誰跟着你游誰就死』，因為我前速快，會影響別人節奏，所以……就什麼都不怕了。」

女排3戰全敗衛冕勢危

另一邊廂的國乒在失掉混雙金牌後亦重拾霸權，孫穎莎及陳夢於女單4強，分別向日本的伊藤美誠及新加坡的于夢雨派蛋，晚上由師姐陳夢贏4：2圓夢，讓中國代表團以較多銀、銅牌，反超前同得15金的日本。國家隊又提早包辦乒球男單（馬龍對樊振東），以及羽毛球混雙（鄭思維/黃雅琼對王懿律/黃東萍）的決賽席位，今有2金2銀打底。惟中國女排則一沉不起，昨以2：3不敵俄羅斯奧委會，3戰皆北，需奇蹟才可進小組前4出線8強，延續衛冕路。