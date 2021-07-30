東奧快遞：愛爾蘭新西蘭金牌開齋

俄奧委女子花劍團體稱后

俄羅斯奧委會（ROC）昨在女子花劍團體賽決賽，以45：34打敗法國隊，贏得今屆劍擊項目第2面金牌，而意大利隊在準決賽僅負法國隊後，於銅牌戰以45：23擊敗美國隊。

印度選手享終身免費薄餅

印度隊舉重選手燦露（Mirabai Chanu，圖），上周六在女子49公斤奪銀，乃該國迄今唯一的獎牌。據報大型連鎖薄餅店Domino已承諾，26歲的她可終身享用薄餅；INOX影院亦宣布，她可終身免費看電影。INOX亦重申，所有出席東京奧運的印度選手即使未獲獎牌，亦可免費看電影1年。

奧運相關人員確診近200宗

日本新冠病毒疫情持續嚴重，據東京奧組委昨公布，確診的奧運相關人員新增24宗，包括已入住選手村的3名海外運動員。這是自本月1日以來新增最多的一次，累計染疫人數達198人。