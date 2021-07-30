棄接力捱批 總教練：出發前定 「請不明內情的人，有火冲我發」

陳劍虹發帖回應稱，重要賽事包括亞運、世錦賽、奧運會等派員決定一律是他的命令和安排，「請不明白內情的人，有火冲我發，一直以來此種是非對錯與利益選擇與運動員完全沒有任何關係」。他並說：「現為一直從各種因派員出賽而引發紛爭及備受謾罵的游泳隊隊員致歉。」

王敏超：憂早宣布影響運動員心態

港協暨奧委會義務秘書長、中國香港游泳總會會長王敏超昨早接受港台《千禧年代》訪問，他說團隊一早知道放棄接力賽的決定，「但不想太早宣布，因不知道外界如何反應，怕影響運動員心態」。他解釋在接力賽項目，港隊是以第13、14名入圍，較難晉身決賽；同時，何詩蓓要準備100米自由泳比賽，期望她有足夠休息，因此在徵得另外3名選手同意後，決定以衝刺另一獎牌為大前提，放棄接力賽。他說游泳隊是以一整個團隊去考慮，所有運動員也一樣，而團隊前日看到何詩蓓贏了銀牌，大家都好雀躍，認為即使取得個人獎牌，也是港隊的光榮。

前教練：何詩蓓成功主因EQ高

此外，身在澳洲的南華會前教練黃文凱在同一節目表示，從電視看比賽，看到何詩蓓奪銀很感動。他說初次接觸何詩蓓時她10歲，形容她自小游水有天份，但不算十分標青。

他認為，何詩蓓成功的最大原因是情緒智商高，而其比賽的速差很低、很平均，不會大起大跌，形容是天賜予她的特殊技能。