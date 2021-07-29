日男足炒法國 全勝闖8強 久保建英再建功奠勝 巴西韓國西班牙首名出線

賽前有主將久保建英明言為免夜長夢多，必會爭取全勝的「藍武士」，果然未有手軟，球隊先憑該名效力皇家馬德里的新星，於開賽27分鐘先拔頭籌，連續3場分組賽取得進帳，加上隊友酒井宏樹7分鐘後再下一城，以及三好康兒、前田大然換邊後各建一功，以4球大勝法國隊，3戰全勝以A組首名出線。日本的8強戰對手，將是B組次名、首次在奧運男足殺入淘汰賽階段的新西蘭隊。至於B組首名則屬韓國隊，「太極虎」昨憑黃義助連中三元，6：0大勝上半場少踢1人的洪都拉斯隊，鎖定出線資格。

阿根廷得失球不及埃及出局

東亞雙雄皆以首名姿態殺入8強，反觀歐洲及南美洲各路雄師則有喜有悲。衛冕的巴西隊有射手李察利臣梅開二度，以3：1輕取沙特阿拉伯隊，取得D組首名，李察利臣亦以5球暫居射手榜首位。惟其死敵阿根廷隊則在C組最後一戰與首名的西班牙隊各一言和，並因得失球差不及同得4分的埃及隊黯然出局。後者在8強將會與「森巴兵」決一高下。

科特迪瓦壓德國奪次名

另一邊廂，要晉級便非勝不可的去季奧運銀牌得主德國隊，最後只能和科特迪瓦隊踢成1：1平手。賽後科特迪瓦得5分，以1分之微力壓「日耳曼軍團」取得D組次名，並會在下仗挑戰西班牙。8強賽事將於本周六展開。