石智勇破舉重3世績封王 日新星橋本大輝體操全能賽封王 繼承內村航平衣缽

中國跳水隊去屆里約熱內盧奧運失落男子雙人3米板冠軍，今屆由一對奧運初哥謝思埸及王宗源肩負重任，兩人不負所托，順利獲467.82分，拋離亞軍美國組合23.46分下摘金，季軍是德國組合。25歲的謝思埸因傷無緣去屆奧運，來自廣東省汕頭的他，在協助跳水隊贏得今屆第3金後說：「9年來的夢想終於實現了！我無數次幻想過奪冠時的場景。如果拿到第一，那一瞬間只剩下激動了。」

至於中國「大力士」石智勇則在男子73公斤級舉重，接連締造抓舉166公斤，挺舉198公斤，總成績364公斤三項世界紀錄，繼上屆奧運於69分斤級稱雄後，再次技壓群雄；而由崔曉桐、呂揚、張靈及陳雲霞組成的在女子四人雙槳艇，則以6分05秒13奪冠，銀、銅牌得主分別是波蘭及澳洲隊。

中國添3金 跳水賽艇揚威

東道主日本隊方面，被視為內村航平接班人的19歲體操新星橋本大輝，昨在男子個人全能賽以總成績88.465分，以0.4分優勢後上力壓中國名將肖若騰摘金，成就日本隊在這項目三連霸，俄羅斯奧委會（ROC）的拿哥連則摘銅。至於日本女將大橋悠依繼日前在400米混合泳封后，又在200米混合泳游出2分08秒52奪金，成為該國史上首個在單屆奧運游泳拿下2面金牌的女子選手，成就媲美2008年一屆的男泳手北島康介。惟羽壇世界一哥的日本名將桃田賢斗，昨在男單分組賽次戰，以直落兩局15：21、19：21不敵韓國選手許侊熙，無緣8強。

羽壇一哥桃田小組賽出局

另外，美國隊昨添兩金，泳壇猛將莉迪姬今屆接連在女子400米和200米自由泳失手後，終在新增的女子1500米自由泳，以15分37秒34先過終點摘金。而女子三人籃球決賽，美國隊以18：15挫ROC封后，男子三籃則由拉脫維亞隊以21：18勝ROC奪金。