「鄧謝配」入4強 鬥中國「剋星」爭入決賽

挫英組合 謝影雪：今屆最漂亮一仗

第三度征奧的謝影雪昨伙拍奧運「新鮮人」鄧俊文，在混雙8強遇上英國隊情侶檔艾歷士與娜拉史密夫，以21：13先拔頭籌，兩對組合在次局陷入拉鋸狀態，尾段被反超前14：17，但扳平18：18後，再連取3分以21：18奠勝。

羽毛球於1988年奧運成為示範項目，港隊上任總教練陳智才當年伙拍陳念慈奪得混雙銅牌，但自羽毛球正式登陸奧運殿堂，「鄧謝配」終於躋身4強寫下港隊歷史。最後一屆征奧的29歲師姐謝影雪形容，這是他們今屆最漂亮的一仗，「能與俊文放開包袱去迎敵，甚至接近訓練時的水平，絕對是最佳的一仗」。

這對世界排名13的港隊組合於香港時間今早9時35分，與世界第一的中國隊組合鄭思維與黃雅瓊爭入決賽。雙方歷來對陣8次，「鄧謝配」只曾於2018年取勝，這次關鍵戰要擊退「剋星」難度極大。不過，阿雪表示已有針對部署，「我們在8強戰接發等方面常被對手偷到分數，要盡量避免連失數分而欠冷靜的情况。4強鬥世界第一組合，他們實力比我們強很多，速度極快，所以熱身時要盡量做足一點，加快入局」。