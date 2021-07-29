傷患無阻奮進 前教練讚積極正面

詩蓓的南華會前游泳教練黃文凱稱讚詩蓓謙虛及勤奮，他說，泳會的人都叫詩蓓「阿妹」、「細妹」，憶述詩蓓12歲首次出賽澳洲，未能晉級入決賽，但自己並沒有失望，反而開心地說「人哋太勁了，我要回去（訓練）再來過」，指詩蓓總會欣賞別人的努力，同時清楚自己缺點。

另一名游泳教練Michael Fasching認同詩蓓相當積極，憶述每次訓練，詩蓓總是首個出現在泳池的學員，也從不拒絕做額外的訓練，認為詩蓓的職業道德相當高。他說，詩蓓約2018年時曾患上腳傷，傷患纏繞逾年，指傷患足可摧毁（could have crashed）一名運動員，詩蓓卻克服過來，指詩蓓是正面及充滿力量（real power and positivity）的女孩，終在奧運奪獎。

師姐：世界級胸襟

前奧運游泳代表、何詩蓓於密歇根大學的「師姐」劉彥恩稱讚詩蓓正面，並相當支持隊友。她說，以往大學進行游泳訓練時，不管隊員游得快抑或慢，詩蓓總會不停為他們打氣，形容她擁有「世界級水平才有的胸襟」。