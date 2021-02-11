「完美家長」放手造就飛魚發光 詩蓓10歲立志征奧如今奪牌 感謝雙親教練：沒他們沒今天

何詩蓓父親為愛爾蘭人，而母親是香港人，在金管局任職。詩蓓的英文名是Siobhan Bernadette Haughey，音譯取中文名何詩蓓。父母一向極為低調，若詩蓓在港比賽，會一同前往觀戰，2017年世界大學生運動會亦有到台北支持，但只默默坐在觀眾席。父母見相熟記者便會打招呼，閒聊數句，但提出想訪問就會耍手擰頭，笑着拒絕。詩蓓年紀較小時，若有記者相約訪問，媽媽亦會靜靜地陪伴在側。

其母曾表示原來想赴東京打氣，但疫情問題只可以留港，透過直播看女兒發揮。昨日女兒奪銀後，回覆記者簡單一句「感謝大家對她的支持」。2016年奧運，何詩蓓歷史性闖進準決賽，媽媽亦只簡言是女兒努力成果，為她感到興奮。

家姐何雅舒亦是前泳手，擅長蛙泳，曾代表香港與妹妹一起出戰2017年世大運，之後在家鄉愛爾蘭讀大學，畢業後在當地任物理治療師，曾透露與妹妹兒時嫌訓練辛苦，想過放棄，但最後堅持下來。

低調觀戰 母默默伴訪問

詩蓓的南華會前游泳教練黃文凱昨透露一個鮮為人知的故事，指剛出任南華會游泳教練時，他曾叫每個學員於紙張上寫下自己對游泳的目標，當年10歲的詩蓓交回的「功課」，已明言要參加奧運。他表示，詩蓓一步一步走來，終達目標，心情難以用文字言語形容。

他又讚賞詩蓓父母，他任游泳教練十多年，認為詩蓓父母是他所見的家長之中，最開明（open-minded）的，形容他們是「教科書式的完美家長」，「很放心讓教練做教練、家長做家長，很多時讓細妹（詩蓓）拿主意」，認為詩蓓的成就，絕對與父母有關。

生活規律 考試仍練至最後一刻

南華會的游泳教練Michael Fasching曾擔任詩蓓的游泳教練約5年半，他接受本報訪問時也說，詩蓓很清楚成功不可單靠運氣，也十分清楚自己的目標。他指詩蓓自小天資高，生活相當規律，中學時每天清早約3時半4時便會起牀溫習學業；即使中學文憑試將至，她亦堅持訓練至「最後一刻」，有別於其他運動員會於文憑試3個月前暫停訓練。

Michael Fasching亦表示，本港學生的學習壓力可謂全球最高，而詩蓓成功平衡學業及運動，足以證明運動未必與學業有衝突，認為本港政府應用更全面的途徑（holistic approach ）提升運動的重要性，讓更多年輕學生參與運動。

（今日誕金數：17 ）

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（明報記者：鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊）