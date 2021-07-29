兒時想當律師長大讀心理 或留港攻碩士

擬從事兒童心理 去年當幼園助教

找到自己、訂下目標，然後不惜一切向前衝，這是何詩蓓對待游泳以至人生的態度。她於6年前入讀學界泳壇享負盛名的密歇根大學，但未有選擇兒時憧憬的法律課程，亦沒有以體育相關行業為目標，而是選擇主修心理學，去年畢業後亦向着理想進發，訓練之餘亦四出尋找實習機會：「最初我在研究所工作，但發現不太愛對着電腦，後來到小學教書，又發現非自己所愛，直至一次到中學幫助有家庭問題的學生，當中有父母離異的，亦有自殺傾向的，透過幫助他們令我知道，兒童心理學是未來可行之路。」

何詩蓓自畢業後轉任全職泳手，一直參與和主修科目相關工作，以延續簽證留在母校訓練。熱中與小童相處的她，去年轉到一間幼兒園當助教，一邊堅持追逐奧運獎牌夢。雖然23歲的她尚待再創游泳高峰，但談起未來頭腦清晰，已為退役路籌謀：「我真的很喜歡小朋友，看着他們從不懂說話到長大，感覺很神奇。若想做兒童心理學相關工作，就需要繼續進修，但據我所知美國只有相關博士課程，待奧運完結後，或會研究是否留港攻讀碩士。」