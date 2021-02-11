刻苦求進香港心 飛魚何詩蓓摘銀 締港泳歷史 今乘勇爭入「100自」決賽

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

何詩蓓去年5月接受本地傳媒訪問稱代表香港「理所當然」，因為在港土生土長，「雖然我是一半愛爾蘭人，但我和香港的關係很濃厚，每次代表香港都很自豪」。

破亞洲紀錄 僅慢勁敵0.42秒

肩負港隊獎牌希望的何詩蓓，昨早挾着準決賽總成績次名身分，在東京奧運同一項目決賽出擊，她在首100米及150米轉池時進佔首位，直至最後50米才被澳洲的迪米絲趕過，最終以1分53.92秒摘下銀牌，成為香港游泳史上首個奧運獎牌得主。她亦將自己保持的香港紀錄大幅推前0.97秒，同時以0.65秒優勢，打破中國隊泳手楊浚瑄保持的亞洲紀錄，賽後表示時間都在預期之內。昨日已奪得400米自由泳金牌的猛將迪米絲，最終較何詩蓓快0.42秒打破奧運紀錄，但添得此項金牌後亦笑言，被這個勁敵的神勇狀態逼得「累死了」。

4年兩度「梗頸」四五 曾懷疑自己

何詩蓓掂池過後馬上回頭，看到計時牌一刻掩臉灑淚。觸動她的，是過去4年兩度失利：「2017年（世界賽）得第5，2019年（世界賽）得第4，更是只差0.2秒無緣登上頒獎台，每次都與獎牌擦身而過，好像永遠突破不了一樣，令我曾經懷疑自己。過去數年我很努力，下了很多苦功，現在終於有收穫，開心得有一種不知如何是好的感覺。」港隊連同張家朗於周一奪得男子花劍金牌，今屆戰至第6天已累積1金1銀，一屆雙牌亦創下代表團歷來最佳。與張家朗上屆刷新男子花劍最佳成績一樣，何詩蓓在5年前里約奧運同樣游進此項準決賽成為香港第一人。那屆奧運之後，何詩蓓的訓練只有更刻苦。她說過，大學時期為趕在上課前訓練，清晨便跳進泳池，冬天上水時冷得髮線也結冰。

疫情關泳池 冷湖中訓練

以美國為訓練基地的她，去年遇上疫情全球大流行，因泳池與健身室關閉苦無他法，要在大冷天跳進湖泊訓練保持狀態。疫下缺少與強敵交手的機會，亦令何詩蓓賽前只敢以決賽為目標。直至昨日領獎後，她才承認曾經幻想奪牌場面，心想無論獎牌顏色如何一樣滿足。她又笑說憧憬如張家朗一樣，獲港人駐足電視打氣，如今以銀牌寫下泳壇歷史新一頁，終於放膽向鏡頭拋下屬於自己的金句：「我想向香港以至全世界的運動員說，即使並非來自游泳強國，只要肯努力堅持，都可以證明實力。希望香港泳員見到，會繼續努力，因為下個登上奧運頒獎台的，或者就是你。」

隊友棄戰接力賽 助專心應戰

不過，下個登上奧運游泳項目頒獎台的港將，或許依舊是這名新科200米自由泳銀牌得主。她昨日下午隨即按摩放鬆肌肉，晚上回到東京水上運動中心，轉戰女子100米自由泳初賽。她原定以主力身分，聯同歐鎧淳、何南慧及鄭莉梅，首於奧運舞台出戰4×200米自由泳初賽，但教練團獲3名女將犧牲與體諒，商議後決定放棄接力賽，好讓何詩蓓專心出戰個人項目。這名港隊星將未有辜負期望，在第6組第5線以52.70秒次名觸池，以0.09秒的些微優勢，打破此項日本隊「抗癌飛魚」池江璃花子的亞洲紀錄。最終她在初賽總成績排名第2，今早再於準決賽爭入明早上演的決賽，衝擊另一面獎牌。