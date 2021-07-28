俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史

俄選手100米背泳破美壟斷

向來是美國泳隊征奧奪金大熱的男子100米背泳，昨日終由代表俄羅斯奧委會的賴路夫改寫歷史。這名24歲好手昨在決賽游出51.98秒佳績，力壓同鄉選手哥力尼哥夫及美國的賴恩梅菲奪金而回。這面金牌不單是俄羅斯征奧的首面男子100米背泳金牌，更打破美國隊過往6屆奧運的壟斷局面。

同樣締造隊史首金紀錄的，還有英國好手湯姆甸恩及澳洲新星麥姬安。甸恩曾在去年1月不幸第二度患上新冠肺炎，須休養長達7周，但他在昨日男子200米自由泳決賽卻表現神勇，最後游出1分44.22秒，僅以0.04秒之差壓倒同樣來自英國的鄧肯史葛摘金而回。

麥姬安則在女子100米背泳項目游出破奧運紀錄的57.47秒佳績，而且成為澳洲隊史上首奪100米背泳金牌的女選手。20歲的她賽後表示，希望可以將這面意義重大的金牌，獻給她去年8月因腦癌離世的父親，以告慰其在天之靈：「沒有之前的不幸，就不會有今天的我。希望你會為我自豪，我會令你驕傲。」