何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力

何詩蓓前晚出戰200米自由泳初賽，在小組游出1分56.48秒排在次席，雖然與自己保持1分54.89秒香港紀錄有距離，但仍以總成績第8位晉身準決賽，追平自己5年前於里約熱內盧奧運寫下的港將最佳。她昨早在準決賽第一組登場，排在第6線的她游畢半程進佔首位，最後50米留力下落後澳洲隊泳手0.34秒，以1分55.16秒排總成績第2，輕鬆游入決賽。中國隊獎牌希望楊浚瑄同處這一組，亦以1分55.98秒排總成績第4位，齊齊晉級。

目標游出個人最快時間

23歲的何詩蓓賽前表示目標只為游入決賽，昨日賽後帶着滿意笑容步進採訪區：「游畢初賽已很夜，準決賽前的恢復時間較少，所以要把握時間放鬆，早點睡養足精神。」她又笑言，前晚在選手村看直播，為張家朗奪金感興奮，又體會到港人的支持：「來到東京很少上社交網，但有少看體育的朋友也對我說加油，認識與不認識的港人為我們打氣，會更有動力爭取好成績。」

張家朗前晚獲港人在商場駐足大電視前打氣，何詩蓓笑言200米自由泳只有不足兩分鐘時間，未有想像今晚會否在港再掀熱潮。2019年世界賽獲「梗頸四」的她賽前表示，會以200米自由泳及100米自由泳兩項決賽為目標，如今先達成首要任務，但今早在主項200米自由泳拒以獎牌為目標：「相信決賽可游得更快，游出最快時間我就已經滿意了。」

何甄陶初戰 「100自」破PB出局

至於早在東奧揭幕前已創造歷史的「男飛魚」何甄陶，昨首度亮相即於100米自由泳做出個人最佳（PB），以49.49秒名列小組首名，更將自己的個人最佳推前0.48秒，但較卓銘浩保持的香港紀錄慢0.34秒。雖然他在70人中名列34，未能晉級準決賽，但掂池後仍為突破而笑逐顏開：「第一次奧運，感覺很興奮，特別是在最大舞台做出最快時間，特別令人享受其中。」

他於6月游出男子50米自由泳香港紀錄，成為首個以A標時間直入奧運的港將，並因同於100米自由泳達B標，為港再添一張入場券。周五上演的50米自由泳初賽，他將爭取藉強手對碰，打破自己保持的21.97秒香港紀錄。