Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
體育
2021年7月28日星期三
「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運
五環影像：爆冷相擁
致勝一劍
無緣獎牌
何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
杜凱琹連取4局反勝 8強鬥中國一姐
張雁宜奧運首戰報捷 鬥仙杜胡爭入16強
場地單車隊踏征途 李慧詩：太緊張不敢看張家朗摘金戰
俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史
比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金
中國女排吞兩連敗 一局未勝出線存憂
大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」
日男足誓破法爭出線 中國女足2：8慘負荷蘭
水谷隼代言咖喱賣斷市
港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態
銀雞膠哨 各有所好
斐濟七欖8強橫掃澳洲 迎黑馬阿根廷爭入決賽
東奧快遞：百慕達奪隊史奧運首金
五環影像：「舉重女神」郭婞淳為台摘今屆首金
五環影像：日男將五十嵐卡諾亞冲浪摘銀
五環影像：日本壘球決賽零封美國摘金
曼聯勢4.5億簽華拉尼 熱刺換購西班牙奧運腳
體壇快訊：拉莫斯因傷無緣法甲開季
電視精選
致勝一劍
prev
next
【明報專訊】港隊面對俄羅斯奧委會劍手時，多次由江旻憓（左）挽回劣勢，在這場名次賽亦打出奠勝一劍，以第7名結束東奧征途。
上 / 下一篇新聞
「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運
五環影像：爆冷相擁
致勝一劍
無緣獎牌
何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
杜凱琹連取4局反勝 8強鬥中國一姐
張雁宜奧運首戰報捷 鬥仙杜胡爭入16強
場地單車隊踏征途 李慧詩：太緊張不敢看張家朗摘金戰
俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史
比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金
中國女排吞兩連敗 一局未勝出線存憂
大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」
日男足誓破法爭出線 中國女足2：8慘負荷蘭
水谷隼代言咖喱賣斷市
港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態
銀雞膠哨 各有所好
斐濟七欖8強橫掃澳洲 迎黑馬阿根廷爭入決賽
東奧快遞：百慕達奪隊史奧運首金
五環影像：「舉重女神」郭婞淳為台摘今屆首金
五環影像：日男將五十嵐卡諾亞冲浪摘銀
五環影像：日本壘球決賽零封美國摘金
曼聯勢4.5億簽華拉尼 熱刺換購西班牙奧運腳
體壇快訊：拉莫斯因傷無緣法甲開季
電視精選
「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運
五環影像：爆冷相擁
無緣獎牌
何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
杜凱琹連取4局反勝 8強鬥中國一姐
張雁宜奧運首戰報捷 鬥仙杜胡爭入16強
場地單車隊踏征途 李慧詩：太緊張不敢看張家朗摘金戰
俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史
比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金
中國女排吞兩連敗 一局未勝出線存憂
大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」
日男足誓破法爭出線 中國女足2：8慘負荷蘭
水谷隼代言咖喱賣斷市
港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態
銀雞膠哨 各有所好
斐濟七欖8強橫掃澳洲 迎黑馬阿根廷爭入決賽
東奧快遞：百慕達奪隊史奧運首金
五環影像：「舉重女神」郭婞淳為台摘今屆首金
五環影像：日男將五十嵐卡諾亞冲浪摘銀
五環影像：日本壘球決賽零封美國摘金
曼聯勢4.5億簽華拉尼 熱刺換購西班牙奧運腳
體壇快訊：拉莫斯因傷無緣法甲開季
電視精選
prev
next
相關新聞
「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運
五環影像：爆冷相擁
無緣獎牌