名將歸故里 主場乘風衝牌 競爭激烈離美返日 五十嵐卡諾亞東奧誓圓夢

「無人能踏進同一河流兩次」，將此古希臘哲者之言稍作調整，正好概括衝浪運動的特色：無人會遇上同一海浪兩次。就如其他公開水域項目，在浩瀚大海中競賽爭勝存在運氣成分，連開賽與否已是聽天由命，東奧原定4天的賽事，亦特意預留四倍日數等待合適海浪。然而愈是「成事在天」，作為運動員更需努力「謀事在人」，今明兩天續於東奧男子短板項目衝金的五十嵐卡諾亞，更是未出生已開始「備戰」。卡諾亞3歲起踏上衝浪板的原因，百分百受父親五十嵐勉影響；這衝浪發燒友當年得知太太懷孕後，決定舉家由日本移民至美國加州的杭亭頓海灘，冀兒子近水樓台先得「浪」，在外號「Surf City」的衝浪聖地成長。

繼承父業 3歲踏版展天賦

贏在起跑線的卡諾亞不負期望，自小展現過人天賦，年僅15展開職業生涯，19歲首戰世界衝浪聯盟（WSL）巡迴賽，成賽事史上最年輕新秀。在美土生土長兼成名，「跳船」至日本隊的決定難免遭受非議，但對卡諾亞而言是必然選擇。全賴大海這片自由領域，這黃皮膚男生自小融入白人為主的社區，卻又同時繼承亞洲人濃厚的家庭觀念。「日本親人常捱夜看我的比賽，亦有機會是祖父母見證的最後一屆奧運吧。」因此當他得悉今屆奧運落戶故鄉，更在當打之年等到衝滑「入奧」，便決定不惜一切亦要參戰。

美國與巴西、澳洲並列世界衝浪三大強國，隊內競爭激烈，卡諾亞為確保最少能藉東道主身分征奧，毫不猶豫加入東瀛軍團。他最終憑世界聯賽佳績直接出線，日本隊亦在毋須動用主辦國權利下，成為唯一取得「滿額」4席的亞洲代表；東奧其餘衝浪選手中，僅印尼隊男將Rio Waida同樣來自亞洲。

賽會棄「公平」環境拉近選手距離

卡諾亞前日在千葉縣釣崎海岸主場亮相，連過兩關順利躋身半準決賽，進軍8強。卡諾亞在世巡賽男子排名第6，牌面或不及世界前2的巴西隊雙星麥甸拿（Gabriel Medina）和法拉拿（Italo Ferreira），然而東奧賽會數年前決定棄人造衝浪場的「公平」環境，讓賽事保持原貌歸於大海，永不重複的海浪，意味每一次得分潛力都不同，沒有絕對弱勢。卡諾亞今早將和美國隊星將安甸奴（Kolohe Andino）爭入同日上演的4強，誓取「衝」上頒獎台；相比還擊關於選擇國籍的「自肥」質疑，以佳績答謝家人超越地域限制的支持，才是卡諾亞的最大心願。