昔日神童終圓夢 戴利四戰奧運首奪金

曹緣陳艾森奪銀 「夢之隊」無緣8金

戴利自年僅14歲參與2008年北京奧運，在2012年倫敦奧運個人10米高台，以及2016年里約奧運雙人10米高台均獲銅牌，如今已變成27歲的「老將」。他昨伙拍23歲的李爾，首三跳與中國隊叮噹馬頭，直至第4跳曹緣/陳艾森失手只得73.44分，戴利/李爾以5.22分反超上首位，並在最後第6跳以難度3.7分取得101.01高分，終以總分471.81分奪金，中國組合以1.23分之差屈居銀牌，亦令「夢之隊」今屆跳水8金目標斷纜。

嘆稱王難以置信 「迷失像小孩般哭了」

戴利出戰4屆奧運終奪金牌，賽後與後輩李爾在頒獎台都熱淚盈眶。戴利說：「我還是不敢相信現在發生的事，當宣布我是奧運金牌得主時，我立即迷失像小孩般哭了。」他下周五將再戰男子個人10米高台。戴利於2013年公開承認是同性戀者，4年後與年長20歲的美國籍編導結婚，2018年他透過代母繁殖誕下兒子，早前在訪問暗示今屆很可能是他最後一屆奧運，希望贏得金牌送給愛兒禮物。