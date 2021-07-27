中國接連失誤無金 體操男團僅摘銅 廖秋雲疑部署出錯 舉重不敵菲國四朝元老

體操男團決賽戰况大致符合預期，由中、日與俄羅斯奧委會（ROC）三雄鼎立，差別僅在於ROC由頭帶到尾，中、日形成「二哥」之爭互有領先。中國在完成5輪後，以0.64分緊隨ROC。ROC於最後第6輪的自由體操，首2人因完成動作出界被扣分，為中國燃起後上封王的希望，惟國家隊這一輪在單槓，負責結尾的林超攀只得14.133低分，變成要看人面色的被動局面。編於同場的日本，由橋本大輝以15.1分反壓中國。

接着另一邊廂的ROC，自由操排第3出場的納哥尼（Nikita Nagornyy）獲14.666分，順利以總分262.5保住金牌，日本為262.397分，中國則獲261.894分。ROC隊員於分數公布後都忍不住激動落淚，皆因俄羅斯健兒由於全國的禁藥問題，今屆無法以國家名義出戰；若撇除此點，俄國上次於奧運體操男團稱霸，也要追溯到1996年，過去5屆金牌便由中日兩家瓜分。

無緣補里奧遺憾 林超攀：對不起兄弟

5年前在里約熱內盧，同樣助國家隊獲男團銅牌的25歲「老將」林超攀，這次除單槓外，其實在第1輪的自由操失誤更大，賽後難免加倍自責。他自言很想打贏這場翻身仗，無奈結果很遺憾，「感覺很對不起大家，對不起兄弟。希望兄弟在後面的比賽放開（心理壓力），相信大家沒問題的。」

猶幸隊友一條心，肖若騰、鄒敬園與孫煒都表示，一個團隊，輸贏一起摃。肖若騰說：「男團金牌展現的是整體實力，我們也具備這種能力，所以肯定想拿，但遺憾已經有了，現在要向前看。感謝支持我們的人。」鄒敬園則謂，遺憾歸遺憾，但大家盡力了，「我們還年輕，還會繼續努力。」

張雨霏100蝶失冠 女足今迎出線生死戰

至於國家隊在女子55公斤級舉重丟金，亦引來部署失誤的指摘。擁有此項目挺舉與總成績世界紀錄的廖秋雲，雖然在抓舉落後於烏茲別克的娜比艾娃（Muattar Nabieva），但排尾二上場的廖秋雲在挺舉以126公斤、總成績223公斤升上首席。可是上屆53公斤級亞軍的希迪蓮戴雅絲（Hidilyn Diaz）最後登場有後發主動權，這名30歲的菲律賓四朝元老挑戰127公斤一舉成功，總成績224公斤險勝廖秋雲。

賽後評論指保持着129公斤挺舉世績的廖秋雲，選擇破奧運紀錄的126公斤流於保守。中國舉重隊教練張國政對此表示：「廖秋雲挺舉中完成126公斤已經很棒，這是最近這段時間最好成績。我們努力過了、奮鬥過了，所有狀態都掏出來了，不後悔。」舉重隊至此肯定無法在有份參與的女子組4個級別包辦金牌，但全隊已經3金在手，尚有機會突破5金的歷史高位。

中國隊昨天還有張雨霏於女子100米蝶泳飲恨摘銀，男雙高台跳水亦屈居亞軍。今天女足也將迎來出線生死戰，若擊敗小組榜首的荷蘭，仍有望以最佳第3名之一躋身8強；教練賈秀全在操練中特別訓話15分鐘，愈講愈激動地大聲說，「現在已經帶領大家（從亞洲）出線了，就在這個舞台上了，你要怎樣表演？」，「想想怎麼放手一搏」。