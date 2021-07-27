三項鐵人奧斯卡33名完賽 創港隊最佳

21歲的奧斯卡在日本隊以主辦國身份取得入場券下，以其餘亞洲地區最佳排名獲得奧運資格。這名土生土長的英裔小將，昨在1500米游泳及40公里單車都跟隨領先集團，轉項時分別排第13及18，但最後的10公里跑中段起體力不繼，以1小時48分55秒衝線，慢金牌得主、來自挪威的世界二哥布文菲特3分51秒。英國隊的阿歷士宜及新西蘭隊的希頓韋迪分列亞、季，世界第一的西班牙隊三屆世界冠軍馬里奧莫拿僅得第10。比賽昨日亦發生小插曲，一艘傳媒艇誤闖賽道，令賽事展開半分鐘後需中止，一眾已落水的選手需重新起步。

而在滑浪風帆，女將陳晞文在RS：X賽事次日表現大勇，昨3場分別以第5、第7、第6名完賽，完成6場賽事後，總成績由第12躍升至第8。男子組的鄭俊樑昨3場排名雖徘徊第9至12名之間，但完成6場後與前日一樣維持排第8。項目今日沒有比賽，兩名代表可休息備戰周三及之後的比賽，力爭穩固排名躋身獎牌戰。女子雷射輻射型帆船的洛雅怡憑第4場取得22名，兩日總排名續居第35。