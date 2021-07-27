鄧謝配混雙險勝首闖8強 謝影雪大讚初征奧鄧俊文成熟

鄧俊文/謝影雪過去兩天在東奧分組賽累積1勝1負，昨早對陣德國隊成出線8強的關鍵戰。雙方首局拉鋸，港隊落後兩分後反超前，但鄧俊文一次被重扣後跌坐地上，被追平11：11，末段連取3分反勝22：20。「鄧謝配」次局曾領先最多4分，戰至「刁時」輸20：22，但決勝局開賽連取5分，被追平後再拉開差距，最終憑鄧俊文三板跟進扣殺，拿下第2個決勝分，贏21：16，小組賽2勝1負，篤定次名出線。中國隊的王懿律/黃東萍傍晚挫馬來西亞隊組合，3戰全勝首名晉級。

球衣風波 鄧：寧發揮差受批評

出戰男單的隊友伍家朗因球衣贊助問題，前日遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，香港羽毛球總會同日深夜發聲明，解釋是贊助商合約問題。這對混雙代表在風波中出戰仍能保持專注應戰，更在決勝局領先之際，扭轉關鍵時刻失準的老毛病，頂住壓力取下最終勝利。

「鄧謝配」首度搭檔征奧即入8強，其中29歲的謝影雪連續3屆出戰，等足9年終突破分組賽，賽後甚為感慨：「打足3屆終取得首勝，更是首次打入8強，加上很可能是自己最後一屆，意義很大。」她又笑說「不公平」，皆因鄧俊文首度入奧即闖8強，但不掩飾對師弟的欣賞：「他比我首戰奧運表現得更好，化解壓力方面、場上技術發揮等，都很令人佩服。」鄧俊文表示奧運機會來得快，雖然距離獎牌再近一步，但稱：「我們以小組次名出線，對手實力與狀態肯定比我們優勝，之後要忙於部署與恢復，不敢想太多獎牌機會。」對於伍家朗的球衣風波，鄧俊文表示未受影響，賽前能專注備戰，又稱：「聽到這些聲音當然有情緒，我們寧願是發揮得差而受批評，而非表現以外的因素。」

張雁宜迎首場奧運女單

張雁宜今早迎來個人首場奧運賽事，在女單J組對戰以色列隊球手保莉嘉普娃（Ksenia Polikarpova），冀以勝仗注入強心針，準備明日挑戰印度隊名將兼上屆亞軍仙杜胡。