李麗珊讚家朗不放棄 體院林大輝基金贈750萬

1996年為港奪得奧運首金的滑浪風帆運動員李麗珊昨在有線電視節目稱，張家朗比賽初段「無咁順」，但他抱着不放棄的精神，是所有運動員都要具備的精神。她又說，自己當年奪得金牌一刻時腦海一片空白，她最初擔心張家朗會否太興奮、影響之後團體賽，但見到他奪金後仍很清醒。

林太祝賀張家朗和其教練，「家朗技術出眾，而且在比賽中冷靜沉着，在逆境時展現出過人鬥志，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。他的佳績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲」。

林鄭讚逆境展現鬥志 中聯辦發賀電

中聯辦昨發賀電向張家朗及香港代表團表示熱烈祝賀，讚揚家朗頑強拼搏勇奪桂冠。中聯辦稱香港代表團展現香港運動健兒奮發進取的時代風采，祝願他們再接再厲續創佳績。

張家朗是林大輝中學舊生，校監林大輝2018年曾承諾，「若果獲取奧運獎牌，我承諾包你做業主」。林大輝昨晚稱，體院精英運動員嘉許計劃會向奧運金牌得主贈500萬元，林大輝基金另贈250萬元，「他現有750萬，應該買到樓呢」。林又寄語家朗現要穩住情緒，在團體賽乘勝追擊。他稱家朗獲金牌，證明香港及體院有能力培養金牌運動員。

練習劍擊多年的前財政司長曾俊華表示，劍擊運動在香港發展，有賴幾代教練的努力、家長的支持、劍手的堅持和汗水，「張家朗為香港奪得一面奧運金牌，背後實在是很多香港人一同創造的奇蹟……家朗，多謝你，全香港都以你為榮！」