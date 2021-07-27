大師兄張小倫見證成長：幾代人努力終有回報

12年前為家朗頒獎 見證由不投入到搏了命

昨夜幕張展覽館最響亮的打氣聲，肯定來自港隊大師兄張小倫。他憶述12年前，在青年賽頒獎予張家朗，如今師弟登上奧運頒獎台，已36歲的他稱：「此刻真的很感觸，看着他從小成長，由訓練時未夠投入，到現在搏了命提升自己，亦試過大家為表現爭拗，看到他近年真的成熟了很多。」張小倫投身全職訓練15年，見證師兄弟一個個離開，唯獨他苦苦堅持。2012年，小倫因椎間盤突出休戰半年，緣盡倫敦奧運後曾想過掛劍，但獲港隊教練團挽留。

近年眼見多個師弟成長，他亦想過交棒離開港隊，卻始終為師弟留下來，兼教兼練地在國際賽場並肩作戰，最終在今屆一同首奪奧運團體賽資格，亦讓這個今屆代表團最年長選手，得以在退役前一圓奧運夢。團體賽將是小倫的奧運最後探戈，之後將會淡出轉執教鞭培育新血，同時與弟弟經營餐廳。在結束港將身分之前，張家朗摘下歷史性的一面奧運金牌，小倫形容是吐氣揚眉：「以往獨自出征，總會被人看低，後來有了師弟加入，初期也是渾渾噩噩，但大家還是一步步地堅持下來，這是幾代人努力的成果，今天終於有回報。」