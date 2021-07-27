看穿劍手心促成蛻變 兩外籍教練助港登頂

Greg除技術體能更關心士氣

Tavi針對劍手特質設計訓練

劍擊屬香港體育學院精英項目，除了由總教練統籌各個劍種，花劍、佩劍及重劍各有專項教練。男子花劍隊自2018年戰畢雅加達巨港亞運後，法籍教練Greg於同年12月正式加入港隊接手訓練，未足3年連寫多項港隊歷史，包括今年初領軍助以男子團體亞洲第一身分，首度入圍今屆奧運，然後昨夜在場邊親自督師，助張家朗成為奧運冠軍。

總教練鄭兆康表示，Greg善於改善劍手心態，是港隊攀上世界前列的功臣：「除了技術與體能，他更關心劍隊的士氣。張家朗、張小倫與蔡俊彥等港將當然試過因訓練而有分歧，但Greg會要求他們坐下來，心平氣和地解決問題，令團隊士氣近年有所提升。」鄭兆康又稱，意籍體能教練在疫下亦功不可沒，彌補港隊無法出征與強手對碰的不足。

女將江旻憓日前亦在東京奧運殺入8強，寫下重劍港將的歷史一頁。羅馬尼亞籍教練Tavi自2016年里約熱內盧奧運前期，加入港隊帶領江旻憓等劍手寓賽於操，在這個高徒眼中是個不折不扣的嚴師：「訓練有時做得不好，我甚至不敢望向他。不過，Tavi很了解我們的長處與弱點，總是能一眼看穿我們，然後針對我們的特質，設計訓練計劃幫助我們。」