快上快落夠新鮮 三籃寫奧運新章 講究個人能力 強隊難獨大 港將蘇伊俊期盼現新氣象

「3打3應該是很多人打波的起步。」和蘇伊俊（阿蘇）坐在球場旁邊訪問，面前的球場兩端，正是兩班波友各自打着三人賽。由街頭登上奧運，全賴國際籃聯（FIBA）近年力推，阿蘇形容三人籃球的精髓，在於一個「快」字。單看賽規，進攻時間較五人賽減半至12秒，入球後無停頓，在籃底接球「出圈」（3分線外）即繼續比賽，以確保節奏明快。阿蘇又分享比賽經驗，認為三人賽球證較「鬆手」，旨在減少吹罰，加上沒累積犯規和「五犯離場」，因此會出現較多碰撞場面。不過，他提醒必須「善用犯規」，因若對手累積7次隊際犯規，其後將可獲兩個罰球機會，滿10次則再獲額外開球權。

10分鐘內狂攻 考驗球員體力

這意味短短10分鐘的三人賽，兩軍將瘋狂進攻，阿蘇聞言立即大嘆「好chur」，表示：「場上只有你我他，若其中一個隊友累了，更只剩兩人，12秒進攻時間亦令球員無得揀，幾乎沒一刻停下。相反在五人賽中，有時當第6、7人亦不會太累。」三人賽每隊有3正選、1後備，阿蘇表示由於體力消耗大，高水平賽事每2至3分鐘換一次人，正、副選球員上陣時間相若，亦變相4人要能力平均，能單打獨鬥之餘，同時兼具外投能力。

拉近各隊距離 身高難左右形勢

阿蘇談起三人賽眉飛色舞，斷言「相信鍾意籃球的人，很少不喜歡3打3」。不過，奧運雖未限制職業球員參戰，但各隊欠「星味」，不如五人賽有NBA球星坐鎮。為電視台評述東奧的阿蘇認為，三人賽除了速度，新鮮感亦是殺食之處：「三人籃球歷史不長，有數隊水平較高，但始終未以王者姿態稱霸。以亞洲球隊為例，雖和歐美存在身高差別，但比賽先取21分者勝，外線射準一點，形勢不會太一面倒，較大機會爆冷。」

強如應屆三人世界盃冠軍美國隊，有曾效力NBA的曉美爾及當米尼昆鍾斯領軍，仍在今年5月的東奧外圍賽出局，令人大跌眼鏡。而參戰奧運首屆三人賽男子組8隊中，阿蘇支持好友落合知也在陣的日本隊，這支東道主今在小組賽與俄軍（俄籍運動員以獨立名義組成的ROC隊）交手。

（東京奧運）