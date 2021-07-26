美國解窘連掃4金 男籃衛冕首擊負法國

400米混合泳包辦冠亞

熱身賽初逢兩連敗、首戰前夕再爆內訌疑雲的美國男籃，有公牛主將拉雲證實假染疫，趕及歸隊並獲任正選，伙杜蘭特等組成以機動力和外投制勝的陣容，沒有硬碰由爵士中鋒高拔領銜的法國隊，第1節中段開始佔據上風，半場領先45：37。然而下半場杜蘭特犯規纏身被收起，法國則趁機以雙塔加強籃板優勢，加上3分球命中率提升，反超前62：56結束第3節。最後一節杜蘭特復歸，美國逐漸重奪領導位置，無奈末段體力下降，以致失誤頻頻和手感欠佳，終以7分之差落敗。至於同處A組的捷克頂住伊朗第4節力追，僅勝84：78。由於今屆3組首2名及2支最佳第3均可出線8強，美國在周三若能大炒伊朗，晉級機會仍高。

男籃出師不利，反觀其他美國選手紛紛吐烏氣。「花旗兵」曾在1960至72年間的4屆賽事，皆遭遇首日空手而回，直到今年糗事重演，卻在次日一口氣摘下4金，直逼6金的中國及5金的日本。美國隊上午於男子400米個人混合泳，由卡利斯（Chase Kalisz）及利法蘭（Jay Litherland）包辦冠亞；威廉山納（William Shaner）下午於男子10米氣步槍，力拒兩名中國代表射下金牌；晚上再有女子跆拳道57公斤級的蘇露迪（Anastasija Zolotic），以及女子花劍的姬花（Lee Kiefer）封后。