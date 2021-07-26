風帆隊鄭俊樑暫列第8 陳晞文排12

帆船及滑浪風帆項目昨日開賽，出戰男子風帆RS：X板的27歲港將鄭俊樑，首場得第3，僅落後居首的瑞士隊選手1.54秒。他之後兩場都名列第8，總成績亦排第8。在他前面的7人中，有4人都有一場跌出前十，再有失誤的代價將更高。

女子組的陳晞文昨首3場排名介乎第8至13，總成績排第12；女子雷射輻射型帆船的洛雅怡兩場後排第35。賽艇的洪詠甄在單人雙槳艇半準決賽划出8分36.37秒，於24名選手中排第23，在新賽程下最快後日才會轉戰名次賽。「尼伯特」亦料影響其他室外項目，但有衝浪運動員表示風勢造成巨浪或更有利發揮。

再多10人染疫 高球一哥退賽

另外，東奧組委會再公布多10人染疫，包括1名荷蘭賽艇手及1名德國單車手，本月累計有132宗奧運相關個案。周四展開的男子高爾夫球項目，昨有兩大星將感染新冠病毒退賽，其中包括世界一哥拉姆，上月初才染疫病癒的他，未料早已接種疫苗下卻再一次確診，而西班牙隊亦未能趕及補選其空缺。至於另一染疫的美國隊球手迪森布，出缺位置由同胞列特補上。