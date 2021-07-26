穿無區旗黑衣出賽受質疑 伍家朗羽總澄清 涉贊助合約問題

張國鈞：羽總安排不周致誤會

伍家朗球衣事件觸發政治風波，多名民建聯成員「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標誌球衣後，據知事件觸動港府高層及羽毛球總會介入，港府要求解決事件。民建聯行會成員張國鈞昨晚為事件降溫，指港隊運動員為港爭光，認為香港羽毛球總會球衣安排上欠周全，「以致社會人士產生不必要的誤會」，但批評伍家朗的民建聯成員仍未就事件公開致歉。羽總昨晚發新聞稿，表示伍家朗出征前未能與贊助商續約，時間緊迫下決定先自行安排球衣，總會稱正努力處理球衣安排。

民建聯成員、教聯會副主席穆家駿在facebook出帖文，「強烈譴責」伍家朗前天穿著沒有區旗標誌的運動服出戰，其後立法會議員何俊賢亦出帖文，批評伍家朗「成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？ 民政局要處理這事！ 」不過，伍家朗在網上解釋後，何俊賢修改貼文，加上「大家不要認定是運動員問題，就是未知事實前，什麼原因都有可能」。惟批評伍家朗的民建聯成員均未向伍公開道歉，穆家駿至昨晚僅稱終於等到羽總聲明，清楚事件真相後，希望伍家朗下場比賽能穿上有區旗的球衣參賽。

民建聯穆家駿發帖批評

民主黨主席羅健熙在網上回應，指建制派「用盡方法去滿足自己嘅政治正確，借抽呢啲水去意圖上位」，批評建制派口說支持香港運動員，「嗰種偽善真係聽見都不由自主地反反白眼」。

據悉港府高層意識到問題嚴重，不想政治事件干擾運動員比賽，昨日介入向羽總跟進，指港府事前不知悉運動員球衣安排，並要求檢視溝通，指會支援配合運動員作賽。