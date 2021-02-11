港乒混雙倒灶 杜凱琹冀續爭牌補憾 「黃杜配」8強不敵法組合 何詩蓓挾港績出戰「200自」

東京奧運首設混雙項目，港隊今屆在此重點部署，期盼位列4號種子的「黃杜配」寫下乒壇新一頁。繼前天打響頭炮後，二人昨在東京體育館出戰8強，但面對此前從未交手的萊比遜/袁嘉南，與這對8號種子組合陷入苦戰。曾兩奪世界賽銅牌的港隊首局先以3：11慘敗，雖連取兩局11：6、11：7反超前，但對手在第4局開賽即搶攻，杜凱琹一次回球落網後，以局數8：11遭追平局數。「黃杜配」在第5局以11：9再度領先，但緊接以9：11被扳平局數，進入決勝局與對手緊咬比數之下，終以11：13敗陣倒灶。

阿廷認失節奏 拒歸咎關鍵分判決

兩隊就最後一分爭拗，港隊稱屬法國隊發球擦網，但兩個裁判拒絕翻看錄影。黃鎮廷賽後表示曾遇同類情况，亦有翻看錄影的先例，但拒將落敗歸咎於判決：「結局令人失望，但不是我們落敗的原因，今仗阿杜發揮很好，是我在關鍵時有點失去節奏。」杜凱琹談及表現時亦難忍淚水，承認為今仗失望：「團隊為我們這個項目付出很多，很可惜未能帶給他們好成績，之後還有女團及女單，一定會盡全力彌補這個遺憾。」

林兆恒晉32強 蘇慧音次圈出局

港乒早上在混雙出局後，下午單打兩將命運各異。男單的林兆恒面對印度隊球手連贏3局反勝，連續兩圈打足7局過關，今於32強硬撼世界第4的主場金牌希望張本智和。女將蘇慧音則反負西班牙隊選手，次圈畢業。香港代表團再有獎牌希望失利，但今日尚會多線出擊衝牌，包括「混血美人魚」何詩蓓。她為留力今晚出戰200米自由泳，前天未為港隊出戰4×100米自由泳接力，改為在場邊落力為戰友打氣。

5年前的里約熱內盧奧運，她以破香港紀錄時間躋身200米自由泳準決賽，成為港隊史上第一人，當時做出1分56.91秒，現已數度親身將紀錄推前至1分54.89秒。土生土長的她從本地泳池游進世界舞台，賽前剖白5年來大躍進的原因：「上屆出戰時只得18歲，只是志在參與，今屆大家的獎牌希望，會是我的奮鬥動力。自2019年畢業轉當全職泳手，教練予我訓練上的自由，由單向關係變為合作求進，這種自主能力令我更熱愛游泳，更想在訓練上追求突破。」

何詩蓓將於香港時間今晚6時09分登場，她在第3組初賽排在第5線力戰7名對手，包括排在第4線的世界紀錄保持者比歷堅妮（Pellegrini Federica）。這名港將賽前表明以決賽為目標，今晚先於初賽與強敵較量一試實力，同時爭取以首16位晉級周三上演的準決賽。

（今日誕金數：21）

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明報記者：鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊