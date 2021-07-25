街頭飛躍入奧 滑板正名展魅力 獎項規範表現 港將憂各國選手難現風格

「更多人認識當然開心，尤其滑板被誤解多年，一直很underground。」自家運動項目「入奧」，總是正面迴響居多，「踩板」逾20年的港將陸俊彥也不例外。訪問當日氣溫高達35度，記者和俊仔坐在荔枝角公園滑板場一角，看着十數少年烈日下滑得起勁。滑板5年前落實成為東奧項目，俊仔亦曾嘗試衝擊資格，事與願違仍未覺失落，皆因眼前這個2019年啟用的國際標準街式賽場，才是滑板「入奧」的最大意義。他解釋道：「可能滑板本來就不屬於奧運，已有健全的世界大賽，如今只是每4年再多一個比賽。最好的其實是為香港滑板界帶來資源和場地，有利大家愈踩愈好。」

東奧分兩項 兼顧選手調整場地

隨奧運而來的普及機會，還有難得的賽事轉播，俊仔東奧期間亦將任電視評述員。東奧設兩分項，分別是設置各種街頭「障礙物」的街式賽，以及在碗池上演的公園賽。俊仔多年來專攻街式，除了在樓梯、欄杆等做出花式，場地兩端亦有碗池元素，因此俊仔認為技術要求較全面。相比之下，公園賽講究騰空能力，較少用到翻板（flip）等技術。俊仔偏愛街式賽，他解釋較貼近滑板的街頭本質，在不同地方都能練習，相反公園賽較「偏門」，局限在設有碗池的特定場地。不過代入觀眾角度，俊仔承認街式吸睛程度稍遜：「相信大家愛看高空躍起的花式，亦較易分辨難度。若觀眾本身不踩滑板，很難察覺街式的難度變化，例如改用非慣用腳已難得多。」東奧街式賽場採對稱設計，俊仔表示世界大賽較少見，推測是顧及不同慣用腳的運動員，以求達至公平。

日本隊最神秘 主場奇招制勝

東奧兩項男、女子組共決出4面金牌，競技水平毋庸置疑，但俊仔認為，未能盡見滑板真正魅力：「始終比賽目標是分數和獎項，大家傾向務實，反而社交平台的影片才感受到各人風格。」他舉例歐洲人較有創意，美國則是技術型，最特別要數「神秘勁旅」日本隊，因他們以往甚少出國，近年為搶分主場出戰東奧，始亮相國際賽，結果多達10人入圍。俊仔續稱，大賽獎項固然是榮譽，但東瀛軍團獨樹一格的新奇花式，才是令對手懾服、滑板迷津津樂道的精髓。

記者：黃頴恩