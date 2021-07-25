大坂直美復出首擊迎鄭賽賽

雖獲賽會列為次種子，並已收穫4個大滿貫冠軍，大坂直美的東奧征戰之路，走得並不平坦。她早前在法國網球賽因拒絕出席記者會而被賽會重罰，繼而表示自己受情緒病困擾，因而害怕面對傳媒，並突然宣布退賽之舉動，已經令她成為女子網壇焦點人物。

此外，大坂直美的美日混血兒身分，亦令她在場外平添爭議。她前日在東京奧運開幕式代表主辦國點燃聖火，其後在社交媒體上自言「這是我運動員生涯中的最高榮譽和成就，我實在十分難忘」。惟在開幕儀式後，不乏日本網友在討論區留言，指摘「大坂直美連日文都不會說」、「本土運動員應有更好選擇」等負評。

佐高域晉級 避戰羅渣士盃

男單方面，力爭於東奧實現金牌「零的突破」的一哥塞爾維亞球手佐高域，昨日在首輪賽事輕鬆過關，直落兩盤6：2、6：2擊敗玻利維亞球手德利恩（Hugo Dellien）。不過，佐高域在東奧賽前則宣布，不會參加下月緊接奧運舉行的羅渣士盃，相信是為8月底開賽的美網有更充分準備。