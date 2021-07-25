楊倩摘中國首金 歸功教練奇謀 侯志慧舉重破3紀錄 孫一文重劍創新猷

楊倩的中國隊第一金來得不易，昨首10槍成績中庸，至中段出現起伏，排名一度跌出前十，往後重整旗鼓，以第6名躋身餘下8人爭標的決賽。教練葛宏磚為讓愛徒放鬆心情，在決賽前「出招」，故意訛稱對方晉決賽的成績排8人之中最差，目的讓她「放開去打」，最終證明奏效，她在最後一槍前排三甲，落後領前的俄羅斯奧委會代表加拉仙娜0.2環。拉仙娜最後嚴重失誤打出8.9環，楊倩則打出9.8環，以總成績251.8環，及以0.7環反勝後上摘金。

本月初才21歲的楊倩坦言非常激動和開心，又說：「最後一槍之前特別緊張，只能盡力去調整，控制好自己的情緒。」當被問及長期離鄉背井最掛念什麼時，這名在清華大學經濟管理學院暫時休學的學生稱，「我最想吃的是（母親做的）油燜大蝦。」至於四戰奧運的中國名將龐偉，則在男子十米氣手槍以217.6環摘銅。

因傷無緣上屆 侯志慧：不留遺憾

24歲「女力士」侯志慧，於舉重49公斤級別做出抓舉94公斤，挺舉116公斤，總成績210公斤，刷新了三個項目的奧運紀錄下，為中國隊贏得歷來第32面奧運舉重金牌。因傷無緣上屆奧運的她說：「這次不留遺憾……我忍不住哭了。感覺這冠軍對於我是一種釋放。」29歲重劍女選手孫一文，則在決賽險勝一劍，以11：10挫羅馬尼亞的樸比絲古封后，為中國隊摘下第3金。

另外，中國跳水「夢之隊」今爭創先河包攬8金，打頭陣是3米板鐵膽施廷懋及王涵，將繼承伏明霞、郭晶晶及吳敏霞，但二人已到而立之年，同為奧運最後探戈。此外，已退役的郭晶晶及陳若琳今屆都以評判身分參加東奧，後者將見證女子10米台新人輩出，包括14歲的全紅嬋。這名中國代表團最年輕選手，近1年兩戰全國賽都以零失誤姿態奪冠，若東奧奪金將令她成為僅次伏明霞的最年輕跳水金牌得主。

跳水「夢之隊」爭包攬8金先河

男子3米板在謝思埸及王宗源掛帥下料風險亦不大，但10米台並非穩操勝券。上屆雙金得主陳艾森近3年不復勇，也一直缺乏穩定性，今次只餘雙人資格。上屆3米板冠軍曹緣將返10米台「救駕」，但他5月選拔賽傷出，今次狀態成疑。另一代表楊健在選拔賽中亦只以532分封王，不及英國隊名將戴利同期世界盃做出的541分。而中國女排今亦展開衛冕，分組賽首戰碰土耳其隊。