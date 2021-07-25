首跳高分次跳扭傷 石偉雄失決賽權

29歲的石仔自倫敦奧運後，相隔9年重返這最高舞台，已不再如當年般緊張失措。他雖未如願能抽得中間位置出場，但首個「李世光跳」做出14.716的高分，排在前列，惟第二跳演譯難度分同屬6.0的「李世光跳2」，落地時誤傷足踝失平衡，只得13.833分。跳馬項目完成首兩組，14.274的平均分令石仔在14人中暫列第5，但晚上多名選手出戰後，這名兩屆亞運冠軍終以第12名完成，若前列有兩選手退賽，始能入圍8月2日上演的決賽。

足踝扭傷料無大礙

當同組對手賽後留下觀察其他隊伍，石仔與教練已急忙回到選手村見物理治療師。教練Sergiy稱仍待醫療團隊檢查，但相信傷勢不嚴重：「他應是輕微扭傷了，所以第二跳落地未能站穩，要諮詢物理治療師意見。以第一跳的表現來說，他已做得很好。」今屆料是石仔的奧運最後探戈，但他賽前表明不會就此退役，或會續戰明年的杭州亞運爭取跳馬三連霸。