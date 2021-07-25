距獎牌僅兩關 「黃杜配」混雙8強鬥法國

「黃杜配」昨面對匈牙利隊組合明顯佔優，連贏11：6、11：5、11：3及11：9，輕鬆打入8強。這對世界賽銅牌拍檔賽後未見興奮情緒，還留在賽場研究下仗對手，步向採訪區時唸唸有詞研究戰術。阿廷表示發揮屬意料之內，被問及再與獎牌近一步時，他稱：「現在要馬上回去休息，然後研究下場對手法國隊。他們的女將球拍少有地用正膠，需翻看片段留意打法，盡力打好每一場。」二人今早在混雙8強若淘汰法國隊，勢與中國隊的許昕/劉詩雯爭入決賽。而港乒奧運新丁林兆恒在男單打頭陣，苦戰7局擊敗秘魯隊對手，打入次圈。

洪詠甄「復活」 「鄧謝配」羽球挫上屆銀牌組合

同樣首征奧的賽艇新星洪詠甄，前天初賽失利後，昨在復活賽以小組次名晉級。22歲的她今戰半準決賽，惟日本氣象廳預計將有熱帶氣旋登陸日本關東地區，賽艇未來兩天濃縮為一天作賽，她需提前一小時上場；今登場的滑浪風帆RS：X組代表鄭俊樑與陳晞文，以及帆船女將洛雅怡的賽程同受影響。

另外，港隊羽毛球混雙代表鄧俊文/謝影雪，昨在D組首戰以局數2：1擊敗上屆奧運銀牌得主的馬來西亞組合陳炳橓/吳柳瑩，在每組3隊爭前兩名出線下佔先機，今有望殺入8強。