「劍技成熟輸急躁」 江旻憓教練收貨

文：鄭嘉慧、圖：楊柏賢

世界排名第7的江旻憓昨在女子重劍個人賽首圈輪空，直入32強出戰排名低39位的秘魯隊劍手，首節被追成6：6之下飽吃驚風散，在第2節亦只拉開兩分差距，幸獲教練Tavi「點醒」拉開身體距離，才化解對手的假動作，以15：11取勝。曾言突破首關就無敵的她，晉級後以15：8大勝波蘭隊對手，改寫自己上屆16強做出的港隊最佳。惟她晉級後面對年僅19歲的俄籍新星穆達莎耶娃（Aizanat Murtazaeva），被這名世界排名258位的對手以10：15反勝，失落4強席位。

江嘆未盡發揮 調整待團體戰

對比5年前首征奧運，兩度遇膝傷重創的江旻憓，花逾一年時間才在近月完全康復。她為東奧苦練新招，昨在賽後慨嘆未能發揮所有：「原本很想打出全部絕招，但最後錯失很多機會，希望團體賽可與隊友一同調整，再作突破。」她的團體賽拍檔佘繕妡及連翊希先後在64強，敗予以獨立身分參賽的俄籍對手及新加坡隊劍手，賽後顯然為首征奧運的成績失望，更一度灑淚。不過，3名重劍女將仍要收拾心情，下周二與朱嘉望一同轉戰團體賽8強。

佘繕妡連翊希出局 士氣無損

港隊在個人賽錯失首個獎牌機會，但總教練鄭兆康表示已收貨，特別是江旻憓展示爭牌級數的技術，只是臨場發揮手緊致關鍵時刻失分：「看她在16強的發揮，以為會有4強機會，可惜關鍵時候失誤多，特別是最後數劍有點急躁。不過，她一直很努力訓練，相對上屆成熟了很多。而佘繕妡與連翊希首次出戰奧運，難免會緊張，表現已算滿意。」對於3天後上演的團體賽，鄭兆康亦為徒弟派錦囊：「她們一向士氣佳，亦不用我擔心狀態，但必須將每一劍都當作決賽般打，放開懷抱大膽發揮。」劍擊隊將休戰一天，男子花劍手張家朗、蔡俊彥及張小倫，緊接於明天出戰個人賽。