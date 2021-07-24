7項目增男女混合 東奧革新更刺激 首任評述薦接力泳賽 前飛魚蔡曉慧撐何詩蓓奪牌

記者：黃頴恩

屬奧運第二大項目的游泳，今屆首設男女4x100米混合泳接力，泳式順序與一般接力賽無異，依次為背、蛙、蝶、自，但每隊2男2女泳手的上陣順序不限，意味將出現不同性別泳手在同一棒次比併的畫面，亦是前港將蔡曉慧認為最刺激之處：「若是男女自由泳接力賽，通常先派男泳手出戰，力求盡早拉開優勢。混合泳接力各有部署，先派男將游背泳或率先帶出，但交棒予女性隊友後，或被其他隊的男泳手追回差距，過程互有領先，較少由頭帶到尾，亦較難預測賽果。」

接力賽富使命感 推動創佳績

國際泳聯於2013年世界賽首次引入男女混合接力，加入亞運則等到2018年，因此2009年在東亞運主場退役的蔡曉慧，昔日無緣在此項與男將較量。不過，她仍稱接力賽是自己的心頭好，一來有隊友並肩作戰，分擔壓力，而在使命感推動下，經常做出比個人賽更好的時間。

蔡曉慧高峰期曾獨攬18項香港紀錄，退役至今逾10年，紀錄相繼易手，當中最遲「交棒」的，正是2009年東亞運與隊友創下的女子4x100米混合泳接力，至今年5月才由何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳改寫，亦助港隊歷史性拿下第3張奧運接力入場券。蔡曉慧表示，此前沒留意自己仍擁有香港紀錄，笑着抱怨：「有冇搞錯呀，現在才破到。」她當時目擊港隊破紀錄兼游入東奧，興奮之餘，亦被何詩蓓的表現震懾。這名23歲「飛魚」手握東奧3項自由泳資格，當日達標賽為港隊客串蝶泳，分段游出56.96秒，成績雖不計達標，但已超越57.92秒的東奧100米蝶泳A標。

讚何詩蓓「世界級」具大將之風

何詩蓓毋庸置疑是港隊最大獎牌希望，近年在100米及200米自由泳成績出眾，蔡曉慧形容已達「世界級」，認為對方不只技術成熟，心態亦具大將之風：「她近年出戰大賽，對手都是奧運級數，從沒令我察覺她怯場。如果欠信心，初段或會放不開，不敢和高水平選手平排，但何詩蓓總能發揮自己的速度，甚至佔領先位置。」

蔡曉慧表示，原本已訂好東奧門票，冀親自見證何詩蓓踏上頒獎台，然而東奧因疫情謝絕海外觀眾，令她大嘆可惜：「幸好仍能以評述身分參與，我當自己有份見證，期待她改寫港隊歷史。」