美國新項目開拓版圖 日本主場國技搶牌

提起美國奧運的爭金熱門項目，必不離籃球、游泳及較後時間方登場的田徑及體操。縱然固有的籃球優勢銳減，今屆美國隊星光黯淡，熱身賽戰績亦只是跌跌撞撞，但有杜蘭特、李拿特等超級得分好手在陣，面對澳洲、法國、西班牙及塞爾維亞等強敵，仍有望看高一線。同時，獎牌熱門之一的女子4×100米自由泳代表隊，將於今日出戰初賽。

值得一提的是，今屆東奧新增的射箭混合團體賽，也有望為美國隊爭取首面東奧獎牌。昨舉行的排名賽中，布雷迪艾利遜（Brady Ellison）及麥肯絲布朗（Mackenzie Brown）就造出1350分位列第2名，僅比大熱門的韓國組合少18分，並打入16強。射箭混合團體賽將在今日下午4時25分及4時45分上演銅牌及金牌戰。

東瀛雙星柔道爭首金

中、美以外，上屆奧運以12金、8銀及21銅位列獎牌榜第6名的日本，絕對是今屆東奧的重要勢力。日本於今屆奧運共派出582名參賽選手，當中今日舉行的柔道賽事，將決出男子60公斤級及女子48公斤級之金牌得主。負責代表日本出戰的高藤直壽及渡名喜風南，分別在2018及2019年世錦賽奪得冠軍及亞軍，而高藤更曾在里約熱內盧奧運摘銅而回；鈴木塞吉歐及山田美諭，則會在今日的跆拳道女子49公斤級和男子58公斤級賽事，肩負為國爭光重任。

此外，將在奧運階段上演的摔跤賽事，以及體操、田徑、棒球及乒乓球等項目，亦是大和軍團的另一爭牌重點。曾在2017及2018年世錦賽奪冠的摔跤50公斤級代表須崎優衣、曾在里約奧運男子4×100接力賽摘銀而回的男子接力隊，以及女乒好手伊藤美誠等，同樣是日本爭取佳績的重要成員。