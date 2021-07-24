中國新丁掛帥衝首金 氣步槍雙姝誓補上屆遺憾 印美夾擊遇挑戰

自從1984年重返奧運，中國射擊隊除了1988年無冠落袋，其餘各屆均貢獻2至5面金牌，直到上屆卻跌至僅保1金，由此在新的大賽周期展開老少交替。年僅22歲的應屆亞運冠軍趙若竹，於隊內的東奧選拔排名屈居第3，把女子10米氣步槍兩席之一，拱手讓予年長1歲的王璐瑤；對比王璐瑤入奧幾經波折，倒是月初才滿21歲的楊倩長期保持平穩，早早鎖定另一張入場券。

疫下難出國參賽 經驗不足添憂

然而在疫情之下，出國參賽成為大眾難題，像楊倩這類新人更是一直猶如白紙，加倍吃虧。她於前年亞洲賽折桂，同年里約世界盃卻失準無緣決賽。王璐瑤相對上資歷略為豐富，惟參加過世界盃總決賽與世界賽均失落獎牌。步槍射擊隊領隊王煉對此喜憂參半：「（影響）是兩個方面。年輕人缺少國際比賽經驗，確實歷練會少一點，但思想和心理反而更乾淨一點，這就看我們怎麼把握了。」

若然看數據，由2004年造就杜麗一戰成名起，國家隊在這項目摘金失金梅花間竹，輪到今年理應封后在望。可是射擊除了需要運氣，始終更講求實力。於國家隊換血之際，別國同樣不斷湧現好手。強者首推印度隊，28歲的燦迪拉（Apurvi Chandela）是世界紀錄保持者，贏過2站世界盃；隊友為世界排名第1的21歲新星華拉莉雲（Elavenil Valarivan），前年世界盃總決賽更一舉登頂。

或許對中國雙姝稍添安慰的是，上屆奧運開始不會把資格賽分數帶進決賽，以弱勝強的偶發機率大幅提升，國家隊正是因此在里約丟金，讓美國隊的無名小卒偷雞得手。花旗兵這次東來的選手，也無甚國際賽績可稽，唯一為今年新德里世界盃穿金戴銀，二人與2008年京奧摘銅的克羅地亞老將佩錫（Snjezana Pejcic）、中華台北的林穎欣等，俱不容小覷。

舉重亞洲賽封后 女力士侯志慧強勢衝冠

相比爭奪賽事首金之路落在下風，國家隊開齋希望更實在的為女子49公斤級舉重，坐擁抓舉和總重量世績的今年亞洲賽盟主侯志慧，大有機會在今日中午過後一舉成金。中國力士今屆滿額角逐男、女子各4項，整體偏向陰盛於陽，女隊盡攬4金不是夢，全隊能否突破單屆5金的歷史高位，還看由石智勇及呂小軍領銜、新舊結合的男隊，實際勝算可絕不低。

中國代表團的其他金牌大戶，尚包括跳水與乒乓球，長年優勢有保證。隊際賽事方面，明午上演衛冕首擊的女排，跟巴西與美國鼎足而立有惡鬥。至於零星的奪標熱門項目，開幕禮持旗手趙帥所屬的跆拳道為其一；今天挑戰女子49公斤級后座的四朝元老吳靜鈺，雖未必很值得看好，惟首圈遇上難民隊代表，肯定先贏話題。