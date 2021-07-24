考體能考經驗 採訪東奧原來更考運氣

採訪要抽籤 死纏爛打獲開綠燈

東奧疫下限制多，傳媒大多會盡力配合，例如要在項目開賽24小時前，登入預約系統實名登記，而且合計所有項目，每天只可報名10個時節（上下午分開計），這樣就等於必須每天花時間坐在電腦前，將行程及車程計算精準，以趕赴更多賽場直擊。即使成功登入系統，亦不會即時知道結果，需待前一晚收到電郵的「批准」二字，項目場地經理才會放行。

早在周三抵埗當天報名採訪賽艇，筆者前晚收到的結果仍在候補名單，到近凌晨時分更轉為「拒絕」，無可奈何馬上電郵場地經理求情，竟獲這樣的回覆，意譯如下：「你好彩了，20分鐘前有人取消報名，你明早過來吧。系統就不會更改了，到時拿這封電郵找我開門。」這只解決了第一關，還有每天10場賭博，就像截稿前一刻，採訪劍擊又被拒絕，若求情不果，或許就只得晨早白撞了。