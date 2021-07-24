考體能考經驗 採訪東奧原來更考運氣

【明報專訊】5年前的里約熱內盧奧運，因賽艇選址的湖泊遠離市中心，無奈錯過了親身採訪。慶幸海之森水上競技中心與主傳媒中心或酒店，都只有約半小時的車程，終於達成奧運賽艇初體驗。然而路程雖近，背後卻是一場賭博，皆因東京奧運首設預約制，要採訪必先報名抽籤，前天報名採訪港將洪詠甄，運氣欠奉未被抽中，靠死纏爛打才獲開綠燈，得以在晴空下採訪這項港隊今屆頭炮。
採訪要抽籤 死纏爛打獲開綠燈
東奧疫下限制多，傳媒大多會盡力配合，例如要在項目開賽24小時前，登入預約系統實名登記，而且合計所有項目，每天只可報名10個時節（上下午分開計），這樣就等於必須每天花時間坐在電腦前，將行程及車程計算精準，以趕赴更多賽場直擊。即使成功登入系統，亦不會即時知道結果，需待前一晚收到電郵的「批准」二字，項目場地經理才會放行。
早在周三抵埗當天報名採訪賽艇，筆者前晚收到的結果仍在候補名單，到近凌晨時分更轉為「拒絕」，無可奈何馬上電郵場地經理求情，竟獲這樣的回覆，意譯如下：「你好彩了，20分鐘前有人取消報名，你明早過來吧。系統就不會更改了，到時拿這封電郵找我開門。」這只解決了第一關，還有每天10場賭博，就像截稿前一刻，採訪劍擊又被拒絕，若求情不果，或許就只得晨早白撞了。