港乒混雙首關 黃杜配誓旗開得勝

乒乓混雙種子排名第4的黃杜配打頭陣，首圈將鬥匈牙利隊組合，法國隊與澳洲隊在同區爭奪另一8強席位，意味這對土炮若發揮水準，4強前有望避開中國隊。總教練陳江華對抽籤結果感滿意，但強調打好首仗才最重要：「我們未曾與匈牙利隊組合對碰，但特別安排男雙港將與他們對練，就是為此仗針對部署。雖然籤運佳，但表現才最重要。」

4強前避開中國 石偉雄跳馬爭入決賽

體操隊亦有石偉雄相隔9年重返奧運舞台，他被安排在下午第2輪出戰跳馬項目。29歲的他有了倫敦奧運經驗，賽前表示希望排在中間上場，以免熱身後隨即作賽會影響體力，亦擔心排在較後位置，失去熱身效果。惟石仔終在抽籤後落實要打頭陣，加上東奧體操測試賽年初因疫情取消，從未在有明體操競技場作賽，因而自抵埗後加緊備戰。總教練熊松良日前表示，其適應進度與狀態，均與出發前預計相近，只待臨場發揮兩個「李世光跳」。

單車隊今早則派出蔡曉鋒首征奧，他將在全長234公里的男子公路個人賽，與應屆環法冠軍普加查等星將較勁。領隊陳國基表示，蔡曉鋒抵埗一星期，試遍每個路段，狀態正佳，但部分坡路將考驗這個小將。公路單車賽將由東京市中心出發，再往富士山附近路段衝線，陳國基稱因路程遙遠，單車隊未入住選手村，為防疫已避免逗留人群聚集之處。