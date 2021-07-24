東奧閉門揭幕 疫下「重拾希望」

因應東京都仍處於緊急狀態，開幕禮與大部分賽事一樣閉門進行，出席嘉賓包括下屆奧運東道主法國的總統馬克龍和美國第一夫人吉爾等。美國有線新聞網絡（CNN）記者形容現場氣氛極為安靜，觀眾席套上不同顏色的座位套，令視覺上恍似滿座。防疫無疑是東奧最大挑戰，東京都昨新增1359宗確診個案，是連續第4天單日破千，令人憂慮今屆奧運會否成為播疫場所。

場內觀眾席冷清 場外熱鬧

開幕禮開始前，日本航空自衛特技飛行隊「藍色衝擊波」中午率先登場，時隔57年再在新國立競技場上空畫出奧運五環圖案。開幕禮原本容許1萬觀眾入場，但隨着東京都疫情升溫改為閉門。開幕禮選址新國立競技場，場外主要鐵路站出入口人潮依舊，不乏市民專程到來拍照留下歷史一刻，但步入封路區氣氛頓時變得冷清，只餘工作人員及記者穿梭各通道。場館內標誌性的五環擺設，因未有市民入場，只餘傳媒借此當作直播背景，場內紀念品亦未有開店。

致敬醫護 日皇致辭避「祝賀」

開幕禮主題為「United by Emotion」（情同與共），強調運動透過情感將世界團結起來的力量，但場外有反對辦奧的示威，聲音持續兩小時。開幕儀式當中不乏向醫護致敬的細節，如開場表演者是正職為護士的女拳擊手津端亞里莎（音譯），持日本國旗進場的6人當中亦有醫護。

現代奧運發源地希臘按傳統率先進場，東道主日本則壓軸。第二度亮相奧運的難民隊今年緊接希臘隊出場，港隊則排在第170隊。為體現性別平等，國際奧委會（IOC）今年起為響應男女平等理念，允許各代表團派出1男1女持旗手，港隊代表是男子花劍主力張家朗和羽毛球混雙女將謝影雪。二人帶領劍擊隊友張小倫、蔡俊彥，以及泳隊何詩蓓、何甄陶等10名港將進場。

1800無人機拼立體地球展高科技

除了木工和歌舞伎等傳統元素，逾1800部無人機在會場上空拼湊出立體地球亦展現出日本的高科技。橋本聖子提到申辦奧運時，日本受3．11大地震打擊，感謝世界的幫助，盼藉東奧展示日本復興程度。IOC主席巴赫則稱這天是象徵希望的時刻，盼透過奧運傳達團結、和平和克服困難之力的信息，然後由日皇德仁宣布東奧正式開幕。《奧林匹克憲章》列明，開幕宣言須包括「celebrating（慶祝）」一詞，1964年，當時的日皇裕仁就以「祝賀第18屆現代奧林匹克運動會」宣布東奧開幕，但考慮到疫情，德仁今次未有跟隨昭和使用「祝賀」一詞，改用日文內較中性的「紀念」。

在壓軸的燃點聖火環節，大坂直美步上高台，親手點燃由球體綻放成花一樣的聖火盆，突顯大會性別平等和多元的理念。