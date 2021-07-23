紅魔傳減價售普巴 改斟哥列斯卡

轉會費減至7.5億

28歲的保羅普巴與曼聯只餘1年合約，據報後者為避免繼2012年後，明年再讓對方自由轉會，今夏積極籌劃出售對方，潛在買家是PSG或其前東家祖雲達斯。普巴於2016年以8600萬鎊（約9.2億港元）的轉會費返回曼聯，據法國傳媒報道，曼聯願將他掛牌7000萬鎊（約7.5億港元）放售，其中轉會PSG的機會較大。

若最終成事，傳曼聯主帥蘇斯克查便會利用資金斟介中場，首選為拜仁的哥列斯卡，26歲的他過去3季是拜仁主力，共上陣112次入25球，並代表德國隊出席早前結束的歐洲國家盃。此外，獲蘇帥欣賞的尚有李斯特城的尼迪迪，以及雷恩的卡馬雲加等，至於英格蘭隊中場迪格蘭賴斯因日前被韋斯咸叫價1億鎊（約10.7億港元），勢令紅魔卻步。

熱刺斟介阿特蘭大兩將

另外，西班牙足球專家羅曼奴證實，曼聯不會與皇家馬德里商議簽入前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，又指熱刺不難借用阿特蘭大門將高連尼，而且有機會在2023年擁有買入對方的優先權；熱刺據報亦有意收購阿特蘭大後衛基斯甸羅美路。