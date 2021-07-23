森巴兵挫德國 東奧響頭炮 久保健英領日本主場揚威 法國慘負墨西哥

巴西隊鬥德國隊的傳統大戰，由於日耳曼軍團星光黯淡而失色。森巴兵甫開賽即大舉施壓，5分鐘先有效力德甲哈化柏林的馬菲奧斯根夏，左路半單刀射門被門將科利安梅拿擋出底線；2分鐘後終由適齡參戰奧運的大國腳李察利臣在右路照辦煮碗，第一腳雖被梅拿撲出，卻剛好落在面前補射中鵠打開缺口。其後李察利臣趁着敵衛頭槌回傳乏力，單刀欲扭過梅拿功虧一簣，惟這名愛華頓射手終在22分鐘接應左路傳中，前柱搶點頭攻得手。

拉開比數的巴西未有放軟手腳，根夏於30分鐘中路突破，再分往左路的李察利臣，輕鬆推順用右腳彎入遠柱，極速完成帽子戲法。上半場補時階段，德軍爭頂頭槌時犯手球輸十二碼，根夏操刀卻被梅拿飛身救出。易邊再戰，森巴軍縮後防線稍見保留，德國乘機由超齡球員拿迪安阿美利於57分鐘，蛾眉月內「窩利」射破偶一失神的艾達巴山度士。即使63分鐘有麥斯美艾洛特兩黃一紅，10人應戰的日耳曼兵於84分鐘，由納拿艾治接應左路傳中，頭槌再追一球，無奈為時已晚，完場前更讓森巴兵的利華古遜前鋒保連奴快速反擊埋齋。

西班牙大國腳坐鎮悶和埃及

A組的日本有三笘￼因右大腿受傷倦勤，整體質素仍明顯佔優，以一貫的地面推進圍攻南非。全場演出活躍的鳥栖砂岩中鋒林大地，上半場初段禁區右路窄位射中網側，中段再於十二碼點附近起腳被沒收。接着三好康兒把握對手解圍失誤，左路單刀遭門將神救；隨之而來的角球雖然輾轉間由林大地送球入網，卻越位食詐糊。

臨完上半場，久保建英的罰球越過人牆貼柱出界。換邊後林大地一次門前撞射，又剛好被門將擋住。不過主隊的努力在71分鐘得到回報，久保接應大轉邊長傳，右路禁區邊一控、一推、一射，一氣呵成打破僵局。全取3分的小藍武士暫居小組次席，皆因墨西哥單憑下半場把法國拆骨，領先2：0後雖被基格納的極刑射破「Sam哥」奧祖亞十指關，惟末段予取予求，得以大炒多名新星不獲球會放行的法軍。

相比法國人腳不整，C組的西班牙便無可推諉，儘管坐擁不少剛戰畢歐洲國家盃的適齡或超齡大國腳，面對僅以1名外流中東的老將，率領全土炮組成的埃及奧運隊，竟告老鼠拉龜，更有丹尼施巴路斯與巴塞隆拿守將奧斯卡文古沙負創退下火線。

阿根廷吞澳洲兩蛋 新西蘭奧運首勝

同組的阿根廷更淒涼，上半場補時有球員被逐，比賽早段及尾段各失一球，0：2不敵澳洲。B組的新西蘭隊憑般尼中鋒基斯活特一箭定江山，1：0氣走韓國隊，首度在奧運男足奏凱。