與港乒隊共用場地 捷克選手確診

選手村增4宗單日最多

東京奧組委公布昨日的奧運相關確診病例共12宗，包括選手村內有2名運動員和2名相關人員，合共4人暫為單日最多；撇除在日本集訓期間已中招者，自本月1日起累計病例87宗。昨天兩名染疫選手之一，是前天已宣布棄戰的荷蘭滑板女將雅各絲（Candy Jacobs）。另一人是捷克乒乓球男將施路錫（Pavel Sirucek），近日曾在東京體育館練習，由於該處屬比賽地點，港乒、國乒等各支隊伍均在不同時段到場備戰適應。

捷克尚有1名沙灘排球女將中招尚待「官宣」，選手病例增至3人；荷蘭跆拳道隊同樣選手及職員各1名檢測呈陽性，即時隔離10天，令今天公布的選手村個案很可能再破頂。

幾內亞隊疫情為由宣布退賽

至於出發前已確診無緣參戰的運動員，新增名字有俄羅斯泳壇新星保洛甸（Ilya Borodin），這名18歲的世界青年紀錄保持者，今年5月摘下男子400米個人混合泳歐洲冠軍。幾內亞體育部更宣布「鑑於變種病毒蔓延，政府為了運動員的健康着想，遺憾地決定取消參賽」，令原本包含5名選手的代表團未能成行，亦是繼4月朝鮮避疫退賽後，第2個棄戰的國家。