美國赴港督操 趕往東奧襄助 何詩蓓「夠專注」 名師看好奪牌

即使從美國東來要先隔離，但Rick Bishop仍決定來港，於6月21日抵埗後先赴酒店，完成檢疫才進駐香港體育學院，助港泳隊為東奧最後衝刺。來港的計劃原來早於去年初萌芽，但疫情徹底摧毀兩師徒的部署，先是美國因疫情關閉泳池與健身室，令何詩蓓與師妹楊珍美要將訓練池移師湖泊，其後更索性提早返港在體院閉關苦練，Rick回想時亦不禁嘆氣：「過去5年多，我幾乎每天看她訓練，疫情初期兩個女孩來到我家附近，在寒冷天氣跳進湖泊練習，慶幸是她們後期能夠回到香港，有穩定的訓練環境。」

5年無休看訓練

Rick最終隻身飛越1.2萬公里，在疫下仍甘願來港督操，疼惜徒弟到如此境界，全因小妮子對待游泳的態度。從熱身開始，到訓練專注，以至操練後恢復，教練眼中的她總是一絲不苟，Rick說：「我們觀察一個泳手是否能步向世界尖端，是看她訓練時每個細節。Siobhan（何詩蓓）一直很努力，專注度令她與眾不同，亦已在世界賽以第4名證明實力。我希望看到這樣一個謙卑的女孩，能夠在東奧贏得榮譽。」何詩蓓昨隨港隊在東京水上運動中心繼續備戰，如往屆出戰大型運動會前謝絕傳媒訪問，把握50分鐘時間熟習場地。

出發前有驚喜 50米自破紀錄達標入奧

Rick透露何詩蓓抵埗後適應甚佳，又憶述她出發前炮製兩項驚喜：「Siobhan賽前未有練習，竟打破了50米自由泳紀錄達標入奧，又告訴我要為女子混合接力隊游蝶式，最終她表現得很好。」Rick曾孕育出2019年100米蝶泳世界冠軍麥妮爾（Maggie MacNeil），屬今屆東奧金牌大熱，眼見何詩蓓今年做出的200米自由泳時間，躍升本年度世界第五快，他亦看好徒弟藉這個主項登上頒獎台：「Siobhan是香港年輕泳手的榜樣，會有人找她合照、簽名。我相信以她的水平，可在東奧游出1分53秒，衝擊獎牌鼓勵新一代，敢於去追逐夢想。」

文：鄭嘉慧、圖：楊柏賢