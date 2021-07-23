破天荒准持旗手男女各一 體現性別平權

各國近日陸續公布東奧開幕禮持旗手，中國女排隊長朱婷、英國隊帆船名將米絲（Hannah Mills）、蒙古隊三人籃球代表奧諾巴托（Khulan Onolbaatar）等，各自成為隊史首個女將擔此重任。除了女將創先河，澳洲隊男籃「四朝元老」米斯亦寫歷史，將成該國首個原住民持旗手。

香港代表團早在1996年一屆，由跨欄女將陳秀英持旗，上屆的「美人魚」歐鎧淳更獲中外傳媒封為當屆「最美持旗手」。今晚帶領港隊進場的任務，落在男子花劍主力張家朗，以及羽毛球混雙女將謝影雪身上；將在3日後出戰男花個人賽的家朗稱，曾擔心影響備戰，但始終機會難得，和教練商議後決定接下此任務，但屆時將謝絕訪問，以確保有充分時間休息。

代表團按「五十音」出場 港排第169隊

至於代表團出場順序將依照日文「五十音」排列，港隊排在第169隊，中國隊則在第111隊。不過亦有數隊例外，作為奧運發源地的希臘隊，將按傳統排頭位，緊接是第二度亮相奧運的難民隊，由女跑手洛高欣（Rose Lokonyen）掌旗，之後才按日文「五十音」排序。東道主日本隊將壓軸登場，尾二和尾三分別是主辦未來兩屆奧運的法國和美國。