東奧疫情醜聞纏繞 今晚狂歡不再 不一樣開幕 坎坷過後亮前路

東京奧運開幕禮 晚上19：00 ViuTV99台、開電視77台、無綫J2/翡翠台、now601台、有線601/602/603/661/662台、MyTVSuper801台直播

表演總監被翻舊帳 涉辱猶太人遭辭退

「Moving Forward」（前行），是東奧開、閉幕禮的共同理念。既是順應「復興奧運」主題，再回望由「拍板」落戶東京至今這8年，便知此體壇盛會今晚得以開鑼，前行的信念何其重要。要數東奧籌備過程的最大絆腳石，毋庸置疑是去年初爆發的新冠病毒疫情，令全球驟然停擺，原定去夏舉行的第32屆奧運，亦破天荒押後一年。一年過去，全球疫情尚未止息，病毒一再變種，主辦的東京都昨單日添1979宗確診，近7天平均新增病例較前一周急升55.7%，上周亦再進入緊急事態，絕大部分賽事閉門，今晚7時展開的開幕禮，同樣不能倖免。

新國立競技場附近昨午已開始封路，鄰近的明治神宮外亦加強保安，場館外則有數十名市民到場拍照留念。近月針對東奧的示威不斷，防疫措施令東京市面一片冷清，與往屆民眾引頸以待的高漲情緒實有天淵之別。疫情以外，人事醜聞令東奧再受挫，先是日本奧委會主席竹田恒和涉嫌在申奧過程行賄；踏入2021年，輪到時任東奧組委主席森喜朗和創意總監佐佐木宏，先後因性別歧視言論下台。開幕禮團隊近日更在4日內連失兩名大腦，負責作曲的音樂人小山田圭吾被揭曾欺凌同學而請辭後，昨再有表演總監小林賢太郎被解除職務。48歲的小林曾是搞笑藝人，在1998年表演以猶太人大屠殺為主題，台詞包括「讓我們來玩大屠殺遊戲」，日前被國際人權組織翻舊帳點名批評。

組委冀莊嚴下揭幕 燃希望續前行

朝鮮隊今年4月率先退出東奧，西非國家幾內亞昨亦宣布不派隊，但其餘204個代表團已為此最高競技舞台準備就緒。奧運原是企業宣傳和「吸金」良機，但贊助商紛紛決定不出席開幕禮，當中屬最高贊助級別「全球合作伙伴」的豐田汽車，更將日本國內的東奧廣告下架，以免形象受損。雖然受防疫措施所限，今晚開幕禮只有約950人參與，大部分為嘉賓，表演亦大幅簡化，但這場奧運夢終究成真。組委主席橋本聖子盼延續東奧聖火燃亮「希望之路」的使命，今晚讓東奧莊嚴揭幕，向世界展示不論是10年前發生311大地震的日本，抑或目前對抗疫情的全球民眾，均能重新振作，繼續前行。

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊