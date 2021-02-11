擺地攤到FMVP 刻苦「字母哥」無負高比期望

第15順位選中 磨練體格技術躋巨星之列

姓氏長達13個英文字母，安迪度高安普被華人球迷稱為「字母哥」，父母是偷渡至希臘的尼日利亞裔難民，生於希臘的字母哥年少時曾在街頭地攤擺賣，直至13歲時獲得一名籃球教練發掘，從此改變人生。2011年在希臘球會出道的他，憑出色表現打響名堂，於2013年參加NBA選秀會，獲密爾沃基公鹿以第15順位選中，而他亦無負這座城市予他的機會，除了先天身高的增長，令他由出道時的6呎8吋，增至如今的6呎11吋外，後天體格強化及技術磨練亦令他表現更上一層樓，逐漸站上NBA一線球星的行列，可謂苦盡甘來。雖他曾獲選年度最佳防守球員，過去兩季更是年度MVP，惟NBA生涯8季至今才初次踏上總決賽舞台，更一舉奪下錦標。

曾於2014年許下為公鹿奪冠承諾的他，如今達成目標，他承認今季付出難以想像的努力：「聯盟內大概沒人比我更刻苦，我自幼生活貧窮，很珍惜現有一切，我的故事已夠勵志，接着會繼續努力。」去年底以超級頂薪續約5年的他透露，自己無意他投，盼續為公鹿效命，爭取更多冠軍。