等足半世紀 公鹿再登基 字母哥轟50分膺FMVP 場數4：2反勝太陽

公鹿挾連贏3場氣勢返主場出擊，「字母哥」安迪度高安普甫開賽面對太陽首個攻勢，即以一記封阻引起全場歡呼，他單節已攻入10分及取得6個籃板，助公鹿首節以29：16領先。太陽憑老將控衛「CP3」基斯保羅穩住局面，領軍在次節打出31：13的攻勢，半場反先47：42。 公鹿在第3節追至77：77平手，在決勝第4節把握太陽連番失誤及多次射失3分球，加上對方中鋒迪安祖艾頓個犯纏身影響發揮，其後將比數拉開並保持至少4分優勢，最終以105：98拿下總決賽第6戰勝仗，在落後2場下連贏4場，場內2萬名觀眾及6.5萬名場外聚集的球迷，齊見證公鹿主場封王兼打破錦標荒，取得自1971年後第二座總冠軍。

太陽失誤連炒3分 斷送領先優勢

字母哥昨上陣42分鐘轟入個人季後賽新高的50分及交出14個籃板「雙雙」，並有5次封阻，過去為人詬病的罰球亦19投17中，命中率高達89.5%，亦是總決賽史上第7個球員單場得分「50+」。這名26歲希臘籍球星在今屆總決賽有3場得分及籃板達「40+10」，亦繼2001年的洛杉磯湖人名宿奧尼爾後，史上第2名在季後賽場均交出至少40分、10籃板及5次封阻的表現。

全隊球員皆首冠 字母哥感觸落淚

字母哥過去兩季成常規賽最有價值球員（MVP）後，如今在職業生涯終首奪總冠軍及首獲FMVP，賽後激動流淚，感觸地稱：「我要感謝公鹿對我的信任，很高興與隊友完成這項成就。」公鹿季前重組後場，以比歷素、佐治希爾及多個選秀權，換來新奧爾良塘鵝控衛賀利地，此子在季後賽場均交出17.7分及6.1次助攻，是公鹿另一奪冠功臣。值得一提是，公鹿眾將均為首次奪冠，主帥貝頓賀沙則在執教生涯取得第5冠，此前4次均擔任聖安東尼奧馬刺助教時取得。

CP3拒言退 續追冠軍夢

至於未能取得隊史首座總冠軍的太陽，陣中老將基斯保羅昨上陣39分鐘，攻入隊內最高的26分，但上兩仗得分「40+」的射手戴雲布克卡是役手風欠順，只攻入19分。CP3亦錄得一項尷尬紀錄，成史上首個球員在季後賽4次領先局數2：0情况下皆落敗。不過這名36歲球星賽後明言不會退役，會繼續努力一圓冠軍夢：「這無疑會失望一段時間，但落敗代表我仍須努力，所以我不會退休，下季會繼續回到自己崗位。」

而在總決賽3名對壘的球星，公鹿的米度頓及賀利地，緊接將與太陽的布克卡攜手代表美國隊出戰東京奧運，力爭四連霸，首仗為下周日在A組對法國隊。