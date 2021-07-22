巴西德國演上屆決賽 日本迎南非爭首勝

巴西vs.德國 now601/630台、有線601/661台 晚上19：30直播

要數近年恩怨最多的足球強國對決，巴西隊與德國隊必定榜上有名。2014年世界盃4強戰巴西主場大敗之辱，2年後輪到森巴小將在奧運決賽復仇。及至今屆東京奧運男子足球賽，巴、德雙雄早早在分組賽D組首仗相逢，上演去屆決賽翻版。兩軍奧運「新人」丹尼爾及麥斯古斯，有望擔當以老帶新的傳承重任。

中美女足慘負巴西瑞典

爭取帶領巴西隊蟬聯冠軍的教練渣甸稱，38歲的丹尼爾在球會贏盡一切的經驗，可助陣中年輕球員一把：「他既是領袖，也是贏家，深受巴西隊友尊重。我很詫異他之前從未在奧運賽事上陣，今次可以算是天作之合。」至於同是以老將之身代表德國出征的33歲射手麥斯古斯，陣前表現得相當興奮：「能參加奧運，對我而言無比吸引。想想贏得獎牌之時，是多麼激動人心。」A組日本隊將迎戰南非隊，客軍日前驗出有3名職球員確診，但日本隊長吉田麻也強調不覺有危險。

東奧女足分組賽昨踢畢首戰，F組中國隊以0：5慘負巴西隊，後者的35歲老將瑪達梅開二度，破紀錄連續5屆有進帳，同組荷蘭隊以10：3狂勝贊比亞隊；G組4屆盟主美國隊爆冷以0：3不敵瑞典隊；E組日本隊只能逼和加拿大隊1：1。另外，女子國足主將唐佳麗及沈夢雨，昨分別加盟熱刺及些路迪女足，成為首對在英國落班的中國女將。